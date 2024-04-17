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Hayatı Boş Verme Seviyesinden Sibel Can'ın GIF'li Albüm Kapağına Son 24 Saatin Viral Tweetleri

Hayatı Boş Verme Seviyesinden Sibel Can'ın GIF'li Albüm Kapağına Son 24 Saatin Viral Tweetleri

Amorti Kazım
Amorti Kazım - Onedio Editörü
17.04.2024 - 19:28

Bakalım Çarşamba günü en çok nelere gülünmüş, Twitter yani X'te yaptıkları şakalarla kimler geniş kitlelere ulaşmış?

İyi eğlenceler 🚀

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Helal olsun Mekçi Tamer!

Helal olsun Mekçi Tamer!
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Foto kullana kullanan üç piksele düşmüş.

Foto kullana kullanan üç piksele düşmüş.
twitter.com

Haklı ama...

Haklı ama...
twitter.com

İnsan alışamıyor.

İnsan alışamıyor.
twitter.com

Nolan'ın esinlendiği kişi...

Nolan'ın esinlendiği kişi...
twitter.com
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Müşteri bağı budur.

Müşteri bağı budur.
twitter.com

Özür dileriz Dua...

Sibel Can daha önce yaptı.

Böyle de bir durum var.

Böyle de bir durum var.
twitter.com

👇

👇
twitter.com
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Gerçekmiş.

Gerçekmiş.
twitter.com

Bitmeyen mizah...

Hiç görmedik böyle köy evleri...

Hiç görmedik böyle köy evleri...
twitter.com

Az kaldı.

Az kaldı.
twitter.com

Yarın tekrar görüşmek üzere 👋

Yarın tekrar görüşmek üzere 👋
twitter.com
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