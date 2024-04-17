Hayatı Boş Verme Seviyesinden Sibel Can'ın GIF'li Albüm Kapağına Son 24 Saatin Viral Tweetleri
Hayatı Boş Verme Seviyesinden Sibel Can'ın GIF'li Albüm Kapağına Son 24 Saatin Viral Tweetleri
Bakalım Çarşamba günü en çok nelere gülünmüş, Twitter yani X'te yaptıkları şakalarla kimler geniş kitlelere ulaşmış?
İyi eğlenceler 🚀
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Helal olsun Mekçi Tamer!
Foto kullana kullanan üç piksele düşmüş.
Haklı ama...
İnsan alışamıyor.
Nolan'ın esinlendiği kişi...
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Müşteri bağı budur.
Böyle de bir durum var.
👇
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Gerçekmiş.
Hiç görmedik böyle köy evleri...
Az kaldı.
Yarın tekrar görüşmek üzere 👋
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