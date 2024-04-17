Türkçenin Esnekliğini Mizaha Dönüştürerek Etkileşime Doyan Twitter Kullanıcıları
Türkçenin Esnekliğini Mizaha Dönüştürerek Etkileşime Doyan Twitter Kullanıcıları
Bazen iyi bir video kimi zaman akıllıca kullanılmış bir caps. Mizah yapmanın yüzlerce farklı yolu var ve kelime şakaları da bunlardan sadece biri. Bakalım son zamanlarda kimler sözcükleri eğip bükerek takipçilerini güldürmüş?
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Twitter'da imla hatası yapmayagör...
Hemen şakayı yapıştırıveriyorlar...
Bu zaten yok muydu?
Sen ne sanmıştın?
Sınıfsu
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Cuk oturmuş.
Sıradaki...
Abi ne işin var oralarda?
Bu slim fitleri kim giyiyor diyorduk.
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Doğrusu neydi?
Haftaya yine buralardayız 👋
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