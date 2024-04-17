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Türkçenin Esnekliğini Mizaha Dönüştürerek Etkileşime Doyan Twitter Kullanıcıları

Türkçenin Esnekliğini Mizaha Dönüştürerek Etkileşime Doyan Twitter Kullanıcıları

Amorti Kazım
Amorti Kazım - Onedio Editörü
17.04.2024 - 17:29

Bazen iyi bir video kimi zaman akıllıca kullanılmış bir caps. Mizah yapmanın yüzlerce farklı yolu var ve kelime şakaları da bunlardan sadece biri. Bakalım son zamanlarda kimler sözcükleri eğip bükerek takipçilerini güldürmüş?

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Twitter'da imla hatası yapmayagör...

Twitter'da imla hatası yapmayagör...
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Hemen şakayı yapıştırıveriyorlar...

Hemen şakayı yapıştırıveriyorlar...
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Bu zaten yok muydu?

Bu zaten yok muydu?
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Sen ne sanmıştın?

Sen ne sanmıştın?
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Sınıfsu

Sınıfsu
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Biraz da videolu şakalar...

Cuk oturmuş.

Cuk oturmuş.
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Sıradaki...

Sıradaki...
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Abi ne işin var oralarda?

Abi ne işin var oralarda?
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Bu slim fitleri kim giyiyor diyorduk.

Bu slim fitleri kim giyiyor diyorduk.
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Doğrusu neydi?

Doğrusu neydi?
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Haftaya yine buralardayız 👋

Haftaya yine buralardayız 👋
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Bu içerikler de tam senlik 👍

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