Kısa Sürede Kendisinde Büyük Değişimlere İmza Atan Özgür Özel Goygoycuların Radarına Girdi

Kemal Kılıçdaroğlu'nun ardından CHP Genel Başkanlığı koltuğuna oturan Özgür Özel, 31 Mart Yerel Seçimleri'nde partisini birinci çıkararak pek çok kişiyi şaşırtan bir başarıya imza attı. Ancak Özel'in seçim ardından önce ses tellerinden ameliyat olması ardından gözlüklerinden kurtulması CHP'deki değişim dalgalarının sadece siyasi olmadığını gösterdi. Geçtiğimiz günlerde kameralar karşısına çıkan Özel'in saçlarını boyatması da dikkatli gözlerden kaçmadı.