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Kısa Sürede Kendisinde Büyük Değişimlere İmza Atan Özgür Özel Goygoycuların Radarına Girdi

Kısa Sürede Kendisinde Büyük Değişimlere İmza Atan Özgür Özel Goygoycuların Radarına Girdi

Amorti Kazım
Amorti Kazım - Onedio Editörü
16.04.2024 - 15:26

Kemal Kılıçdaroğlu'nun ardından CHP Genel Başkanlığı koltuğuna oturan Özgür Özel, 31 Mart Yerel Seçimleri'nde partisini birinci çıkararak pek çok kişiyi şaşırtan bir başarıya imza attı. Ancak Özel'in seçim ardından önce ses tellerinden ameliyat olması ardından gözlüklerinden kurtulması CHP'deki değişim dalgalarının sadece siyasi olmadığını gösterdi. Geçtiğimiz günlerde kameralar karşısına çıkan Özel'in saçlarını boyatması da dikkatli gözlerden kaçmadı.

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CHP'deki değişim dalgasını başlatan Özgür Özel değişime kendisinden başladı. 31 Mart zaferinin ardından önce ses tellerinden ardından gözünden ameliyat oldu. Geçtiğimiz günlerde ise saçını boyattığı gözlemlendi.

CHP'deki değişim dalgasını başlatan Özgür Özel değişime kendisinden başladı. 31 Mart zaferinin ardından önce ses tellerinden ardından gözünden ameliyat oldu. Geçtiğimiz günlerde ise saçını boyattığı gözlemlendi.

Tabii tepkiler de gecikmedi.

Tabii tepkiler de gecikmedi.
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İlginç benzetmeler yapıldı.

İlginç benzetmeler yapıldı.
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Öneriler de geldi.

Öneriler de geldi.
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Özgür The White

Özgür The White
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Öngörüler geldi.

Öngörüler geldi.
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Sesini bile değiştirdiler.

Sesini bile değiştirdiler.
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