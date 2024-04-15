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Yıl 2018 mi? İzmir Bornova'da Enflasyonla Tek Başına Mücadele Eden Cafe Takdir Topladı

Yıl 2018 mi? İzmir Bornova'da Enflasyonla Tek Başına Mücadele Eden Cafe Takdir Topladı

Amorti Kazım
Amorti Kazım - Onedio Editörü
16.04.2024 - 00:09

Gıda enflasyonunda dünya lideri olduğumuzu market fiyatlarından anlayabiliyoruz. Ancak cafe ve restoran gibi işletmelerin işi abarttığı, kimine göre fırsatçılık yaptığı sık sık konuşuluyor. Özellikle İstanbul gibi metropollerimizde fiyatlar o kadar yüksek ki dünyanın en pahalı kentlerinden Tokyo'ya gidenler bile İstanbul'u daha pahalı buluyor. Tabii ortam böyle olunca uygun fiyatlı mekanlar ise sosyal medyaya düşüyor.

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Ülkemizdeki restoran fiyatları malum. Üstelik bizden katbekat zengin ülkeleri bile sollamış durumdayız.

Ülkemizdeki restoran fiyatları malum. Üstelik bizden katbekat zengin ülkeleri bile sollamış durumdayız.
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Hal böyle olunca uygun fiyatlı mekanlar şok etkisi yaratabiliyor.

Hal böyle olunca uygun fiyatlı mekanlar şok etkisi yaratabiliyor.

Bu cafe de Bornova'dan...

Bu cafe de Bornova'dan...

Fiyatlar ise üç haneli fiyatları delip geçen kahve sektörü için oldukça iddialı.

Fiyatlar ise üç haneli fiyatları delip geçen kahve sektörü için oldukça iddialı.

Tabii inanamayanlar da oldu.

Tabii inanamayanlar da oldu.
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Böyle bir risk de var.

Böyle bir risk de var.
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Farklı çıkarımlar da oldu.

Farklı çıkarımlar da oldu.
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Semt aşkı depreşenler oldu.

Semt aşkı depreşenler oldu.
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Siz ne düşünüyorsunuz?

Siz ne düşünüyorsunuz?
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