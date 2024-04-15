Yıl 2018 mi? İzmir Bornova'da Enflasyonla Tek Başına Mücadele Eden Cafe Takdir Topladı

Gıda enflasyonunda dünya lideri olduğumuzu market fiyatlarından anlayabiliyoruz. Ancak cafe ve restoran gibi işletmelerin işi abarttığı, kimine göre fırsatçılık yaptığı sık sık konuşuluyor. Özellikle İstanbul gibi metropollerimizde fiyatlar o kadar yüksek ki dünyanın en pahalı kentlerinden Tokyo'ya gidenler bile İstanbul'u daha pahalı buluyor. Tabii ortam böyle olunca uygun fiyatlı mekanlar ise sosyal medyaya düşüyor.