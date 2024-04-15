Eğitim de Sınıfsal mı? İmtiyazlı Okullardan Mezun Öğrencilerin Daha İyi Yerlere Gelmesi Tartışma Konusu Oldu

Birkaç gündür sosyal medyada bir hamburger görseli üzerinden sınıf tartışmaları dönüyor. Çocuklukta yaşananlar, gidilen tatiller hatta oyuncaklar mercek altına alındı. Tabii bir de işin eğitim ve kariyer yönü var. Köklü okullardan mezun kişilerin daha ilginç seviyelere çıkması sosyal medyada yaşananlar üzerinden konuşuldu.