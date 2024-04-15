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Eğitim de Sınıfsal mı? İmtiyazlı Okullardan Mezun Öğrencilerin Daha İyi Yerlere Gelmesi Tartışma Konusu Oldu

Eğitim de Sınıfsal mı? İmtiyazlı Okullardan Mezun Öğrencilerin Daha İyi Yerlere Gelmesi Tartışma Konusu Oldu

Amorti Kazım
Amorti Kazım - Onedio Editörü
15.04.2024 - 20:58

Birkaç gündür sosyal medyada bir hamburger görseli üzerinden sınıf tartışmaları dönüyor. Çocuklukta yaşananlar, gidilen tatiller hatta oyuncaklar mercek altına alındı. Tabii bir de işin eğitim ve kariyer yönü var. Köklü okullardan mezun kişilerin daha ilginç seviyelere çıkması sosyal medyada yaşananlar üzerinden konuşuldu.

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Furkan Kılıç isimli bir kullanıcı bu tartışmayı başlattı.

Furkan Kılıç isimli bir kullanıcı bu tartışmayı başlattı.
twitter.com

👇

👇
twitter.com

Tabii yine başarılıysak şanssız sayılmayız.

Tabii yine başarılıysak şanssız sayılmayız.
twitter.com

Ancak...

Ancak...
twitter.com

Başka bir Boğaziçili de üstteki tezi doğrulayan yaşadığı şeyleri paylaştı.

Başka bir Boğaziçili de üstteki tezi doğrulayan yaşadığı şeyleri paylaştı.
twitter.com
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👇

👇

Tabii imtiyazlar da devreye giriyor.

Tabii imtiyazlar da devreye giriyor.

Network de önemli.

Network de önemli.

"Ancak bu kadar oldu"

"Ancak bu kadar oldu"
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