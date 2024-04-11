Gerçek Ölüm Sebebi Neydi? Sosyal Medyanın Günlerdir Gizemini Çözmeye Çalıştığı Mezar Taşı
Gerçek Ölüm Sebebi Neydi? Sosyal Medyanın Günlerdir Gizemini Çözmeye Çalıştığı Mezar Taşı
Bayramlar mezarlık ziyaretlerinin en sık yapıldığı dönemlerden. Pek çoğumuz da bir mezarlık ziyaretinde vefat eden insanların mezar taşlarına bakar; doğum tarihlerini, ölüm tarihlerini inceleriz. Ancak bazı mermer levhalarda çok derin anlamlar yatar. X'te xilouris efe isimli bir kullanıcı bir mezar taşı görseli paylaştı. Beyaz mermer levhada yazanlardan derinlemesine bir Türkiye analizi çıktı.
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Paylaşım şöyle... Rabiye Alptekin isimli vatandaşın ölüm sebebi intihar. Tabii ölüm sebebinin yazılması pek çok kişiyi şoke etse de bunun ardından bazı sebepler var.
Bazı karanlık sebepler...
Tabii ülke gündemini takip edenlerin şüpheye düşmüş olması da oldukça doğal.
Çok kişi bunun bir cinayet olduğunu düşünüyor.
Tabii ardından dram çıkacağını düşünenler de çoğunlukta.
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Canına kıyan bile kurtulamıyor.
Tabii çevresinde de böyle durumları yaşayanlar da paylaştı.
Farklı mezarlıklardan manzaralar da paylaşıldı.
Tabii arkasından dua okunmaması için uyarı yazılması herkesi derinden yaraladı.
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Paylaşımın sahibi ise konu hakkında araştırma yapıp şu bilgiyi verdi.
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