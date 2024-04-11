Gerçek Ölüm Sebebi Neydi? Sosyal Medyanın Günlerdir Gizemini Çözmeye Çalıştığı Mezar Taşı

Bayramlar mezarlık ziyaretlerinin en sık yapıldığı dönemlerden. Pek çoğumuz da bir mezarlık ziyaretinde vefat eden insanların mezar taşlarına bakar; doğum tarihlerini, ölüm tarihlerini inceleriz. Ancak bazı mermer levhalarda çok derin anlamlar yatar. X'te xilouris efe isimli bir kullanıcı bir mezar taşı görseli paylaştı. Beyaz mermer levhada yazanlardan derinlemesine bir Türkiye analizi çıktı.