Konteyner Kentte Hayata Tutunmaya Çalışan Depremzedeye Gelen Yorumlar Sinirinizi Zıplatacak
Konteyner Kentte Hayata Tutunmaya Çalışan Depremzedeye Gelen Yorumlar Sinirinizi Zıplatacak
6 Şubat Depremleri'nin üzerinden bir yılı aşkın bir süre geçti ve deprem bölgesinde hayat devam ediyor. Konteyner kentlerde kalanlar ise imkanları yettiğince hayata tutunmaya çabalıyor. Bazı depremzedeler yeni bir hayat kurma çabasını sosyal medyada paylaşıyor. Ancak kendilerine gelen yorumlar her zaman destek mesajları olmuyor. Bazıları depremzede olmasanız bile sinirinizi bozabiliyor.
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Antakya'da bir konteyner şehirde yaşayan gizem_tba isimli bir kullanıcı da konteyner şehirde yaşadıklarını takipçileriyle paylaşıyor.
Ancak kendisine gelen bazı kötü yorumlar X'ten bir kişinin sinirini bozdu.
O kullanıcı depremzede kadına gelen yorumları paylaştı.
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Tabii böyle yorumları görüp sinirlenen pek çok kişi oldu ve tepkilerini dile getirdiler...
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