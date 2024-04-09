Ekrem İmamoğlu'nun Eğitimine Yardım Ettiği Cebrail Sosyal Medyadan Paylaşım Yaptı

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu 31 Mart 2024'te tekrar seçimleri de sayarsak üçüncü kez seçildi ve beş yıl daha dev metropolün patronu olmayı garantiledi. Ortalama bir belediye başkanından çok daha popüler bir isim olan İmamoğlu sosyal medyada kendisine ait pek çok 'viral' an da bıraktı. Bunlardan birisi de ilk seçiminde ziyaret ettiği evde tanıştığı Cebrail isimli gençti. 5 yıl sonra Cebrail sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımıyla merakları giderdi.