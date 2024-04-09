Ekrem İmamoğlu'nun Eğitimine Yardım Ettiği Cebrail Sosyal Medyadan Paylaşım Yaptı
Ekrem İmamoğlu'nun Eğitimine Yardım Ettiği Cebrail Sosyal Medyadan Paylaşım Yaptı
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu 31 Mart 2024'te tekrar seçimleri de sayarsak üçüncü kez seçildi ve beş yıl daha dev metropolün patronu olmayı garantiledi. Ortalama bir belediye başkanından çok daha popüler bir isim olan İmamoğlu sosyal medyada kendisine ait pek çok 'viral' an da bıraktı. Bunlardan birisi de ilk seçiminde ziyaret ettiği evde tanıştığı Cebrail isimli gençti. 5 yıl sonra Cebrail sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımıyla merakları giderdi.
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Ekrem İmamoğlu ülkemizin en popüler isimlerinden biri olsa da, 2019'da ilk seçimine girdiğinde kendisi çok popüler değildi. Karşısında son başbakan Binali Yıldırım olan Beylikdüzü Eski Belediye Başkanı ilginç bir seçim dönemi geçirdi.
Dev mitingler, gösterişli salonlar yerine pazar yerlerine, taksi duraklarına giden İmamoğlu çokça da ev ziyaretinde bulunmuştu.
Bu ziyaretlerden en akılda kalanı da maddi olanaksızlıklar yüzünden eğitimi aksayan Cebrail ve ailesiydi.
Cebrail ve İmamoğlu samimi görüntüler vermişti. İmamoğlu maddi olanaksızlıklar yüzünden eğitimi aksayan Cebrail'e yardım edeceği sözünü vermişti.
Bu görüntülerden iki yıl sonra Cebrail bir paylaşımda bulunmuştu. Ancak bir üç yıl kendisini göstermedi.
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2019'daki görüntülerin tekrar viral olmasıyla merak edildiğini düşünen Cebrail aynı naifliğiyle bir paylaşım yaptı.
Kendisine güzel dilekler dilendi.
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