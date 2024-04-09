Ablasına Karşı Kuzey Tekinoğlu'na Bağlayan Ergen Kardeşin Mesajları Viral Oldu
Ablasına Karşı Kuzey Tekinoğlu'na Bağlayan Ergen Kardeşin Mesajları Viral Oldu
Yetişkinliğe adım atılan ve hormonların kafasının karışık olduğu ergenlik dönemi aile içi iletişimde ilginç durumlar doğurabiliyor. Bir Twitter kullanıcısının erkek kardeşi de ablasına attığı agresyon yüklü mesajlarla çokça konuşuldu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Paylaşım şöyle 👇
Kendisinin Kuzey Güney'de Kıvanç Tatlıtuğ'un canlandırdığı karaktere benzediği öne sürüldü.
Sert çıkışlar...
Baskı kurma arzusu
İspiyonculuk...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Her şey mevcut...
Tabii agresif küçük kardeş viral olunca çokça yorumlandı.
O yorumlardan bazıları 👇
👇
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
👇
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda