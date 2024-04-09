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Ablasına Karşı Kuzey Tekinoğlu'na Bağlayan Ergen Kardeşin Mesajları Viral Oldu

Ablasına Karşı Kuzey Tekinoğlu'na Bağlayan Ergen Kardeşin Mesajları Viral Oldu

Amorti Kazım
Amorti Kazım - Onedio Editörü
09.04.2024 - 13:32

Yetişkinliğe adım atılan ve hormonların kafasının karışık olduğu ergenlik dönemi aile içi iletişimde ilginç durumlar doğurabiliyor. Bir Twitter kullanıcısının erkek kardeşi de ablasına attığı agresyon yüklü mesajlarla çokça konuşuldu.

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Paylaşım şöyle 👇

Paylaşım şöyle 👇

Kendisinin Kuzey Güney'de Kıvanç Tatlıtuğ'un canlandırdığı karaktere benzediği öne sürüldü.

Kendisinin Kuzey Güney'de Kıvanç Tatlıtuğ'un canlandırdığı karaktere benzediği öne sürüldü.

Sert çıkışlar...

Sert çıkışlar...

Baskı kurma arzusu

Baskı kurma arzusu

İspiyonculuk...

İspiyonculuk...
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Her şey mevcut...

Her şey mevcut...

Tabii agresif küçük kardeş viral olunca çokça yorumlandı.

Tabii agresif küçük kardeş viral olunca çokça yorumlandı.

O yorumlardan bazıları 👇

O yorumlardan bazıları 👇

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