Lavaşa Ciğerden Bahseden Eli Bol Dürümcü Abi Sosyal Medyanın Diline Düştü
Lavaşa Ciğerden Bahseden Eli Bol Dürümcü Abi Sosyal Medyanın Diline Düştü
Abartı mizahının hastasıyız. Olay çok basit... İnternete herhangi bir video düşüyor. Gelen her absürt yorum kar topu gibi büyüyor ve ortaya mizah şöleni çıkıyor. Patsocu Hatice Teyze'den sonra son trend de ciğerci abimiz. Porsiyonlarının ufak olması dillere düştü.
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Patsocu Hatice Teyze'nin ilüzyon şovu uzun süre konuşuldu. Sonra Hatice Teyze patsoya çektiği fiyatın düşüklüğünü anlatınca halk nezdinde aklandı.
Yeni fenomenimiz ise bu ustamız 👇
Yorumlar çok acayip!
Kombo da geldi.
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