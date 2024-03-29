Lavaşa Ciğerden Bahseden Eli Bol Dürümcü Abi Sosyal Medyanın Diline Düştü

Abartı mizahının hastasıyız. Olay çok basit... İnternete herhangi bir video düşüyor. Gelen her absürt yorum kar topu gibi büyüyor ve ortaya mizah şöleni çıkıyor. Patsocu Hatice Teyze'den sonra son trend de ciğerci abimiz. Porsiyonlarının ufak olması dillere düştü.