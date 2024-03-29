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Celal Şengör'e Benzeyen Kediye Gelen Yorumlar Gününüzü Şenlendirecek

Celal Şengör'e Benzeyen Kediye Gelen Yorumlar Gününüzü Şenlendirecek

Amorti Kazım
Amorti Kazım - Onedio Editörü
29.03.2024 - 13:07

Ünlü bilim insanı Celal Şengör, başarılı akademik kariyerinden çok medyatik kişiliği ve gündeme düşen açıklamalarıyla tanınan bir sima. Ancak bir diğer özelliği de kendisine benzeyen yerli yabancı farklı kişilerden oluşan bir klon ordusuna sahip olması. Ancak bu kez Twitter'a düşen bir kedi Şengör'e benzetildi. Yazılanları onun sesiyle okutan yorumlar kahkaha attırdı.

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Celal Şengör'ün klonları meşhur biliyorsunuz. Yunan müzisyen İlias Alexiou diğer adıyla Celaliki Sengorasis...

Celal Şengör'ün klonları meşhur biliyorsunuz. Yunan müzisyen İlias Alexiou diğer adıyla Celaliki Sengorasis...

ABD'li şef Alexander Smalls nam-ı değer Jamaal Shengore.

ABD'li şef Alexander Smalls nam-ı değer Jamaal Shengore.

Bunların viralitesi sönmeden bir de kedi bir birey ortaya çıktı. Tarzı, papyonu çokça da benzetildi.

Bunların viralitesi sönmeden bir de kedi bir birey ortaya çıktı. Tarzı, papyonu çokça da benzetildi.

Gelelim tepkilere!

Gelelim tepkilere!
twitter.com

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twitter.com
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