Celal Şengör'e Benzeyen Kediye Gelen Yorumlar Gününüzü Şenlendirecek

Ünlü bilim insanı Celal Şengör, başarılı akademik kariyerinden çok medyatik kişiliği ve gündeme düşen açıklamalarıyla tanınan bir sima. Ancak bir diğer özelliği de kendisine benzeyen yerli yabancı farklı kişilerden oluşan bir klon ordusuna sahip olması. Ancak bu kez Twitter'a düşen bir kedi Şengör'e benzetildi. Yazılanları onun sesiyle okutan yorumlar kahkaha attırdı.