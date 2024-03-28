Küfürsüz de Komik Olunabileceğini Kanıtlayan Kadınlardan Haftanın En Çok Güldüren Tweetleri
Küfürsüz de Komik Olunabileceğini Kanıtlayan Kadınlardan Haftanın En Çok Güldüren Tweetleri
Geçtiğimiz hafta herkesi neşelendiren tweetlerin pek çoğunda kadın kullanıcıların imzası vardı. Bakalım eril söylemlere başvurmadan kimler güldürmüş?
İyi eğlenceler 😎
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İşini severek yapıyordur belki?
Bir tespit.
Ne iyi yapmışsın.
Sosa!
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Çöl mü bu?
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Danışanken danışılan olmak
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Bunun da makyajını yapmayın.
Asla o olamazsın.
Ziyan olmasınlar.
Aynısı.
Çay ittifakı
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