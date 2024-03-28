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Küfürsüz de Komik Olunabileceğini Kanıtlayan Kadınlardan Haftanın En Çok Güldüren Tweetleri

Küfürsüz de Komik Olunabileceğini Kanıtlayan Kadınlardan Haftanın En Çok Güldüren Tweetleri

Amorti Kazım
Amorti Kazım - Onedio Editörü
28.03.2024 - 17:42

Geçtiğimiz hafta herkesi neşelendiren tweetlerin pek çoğunda kadın kullanıcıların imzası vardı. Bakalım eril söylemlere başvurmadan kimler güldürmüş?

İyi eğlenceler 😎

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İşini severek yapıyordur belki?

İşini severek yapıyordur belki?
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Bir tespit.

Bir tespit.
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Ne iyi yapmışsın.

Ne iyi yapmışsın.
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Sosa!

Sosa!
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👇

👇
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Çöl mü bu?

Çöl mü bu?
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👇

👇
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👇

👇
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Danışanken danışılan olmak

Danışanken danışılan olmak
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Bitmiyor SMSleri.

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Bunun da makyajını yapmayın.

Bunun da makyajını yapmayın.
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Asla o olamazsın.

Asla o olamazsın.
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Ziyan olmasınlar.

Ziyan olmasınlar.
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Aynısı.

Aynısı.
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Çay ittifakı

Çay ittifakı
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Haftaya görüşmek üzere 👋

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