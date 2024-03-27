Görüş Bildir
Haberler
Goygoy
İdeal İlk Mesajın Nasıl Olması Gerektiğini Göstererek İlişki Koçluğuna Göz Kırpan Kişiler

İdeal İlk Mesajın Nasıl Olması Gerektiğini Göstererek İlişki Koçluğuna Göz Kırpan Kişiler

Amorti Kazım
Amorti Kazım - Onedio Editörü
27.03.2024 - 13:49

Bir ilişkinin başlaması için bir tarafın adım atması gerekir. Tabii bunun en yaygın yolu da mesajlaşmalar. Bir X kullanıcısı ideal ilk mesajı sordu. Ancak ahali işi şakaya vurup ilginç diyalogları sıraladı.

İçeriğin Devamı Aşağıda

Soru şöyleydi.

Soru şöyleydi.

İlginç yanıtlar geldi.

İlginç yanıtlar geldi.
twitter.com

Ne güzel unutmuştuk bunu.

Ne güzel unutmuştuk bunu.
twitter.com

Tripler de atılmış.

Tripler de atılmış.
twitter.com

Anlamak 10 saniye falan sürdü.

Anlamak 10 saniye falan sürdü.
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda

Lank diye girenler.

Lank diye girenler.
twitter.com

Fazla dürüstmüş.

Fazla dürüstmüş.
twitter.com

Çok ayıp!

Çok ayıp!
twitter.com

Meslekleri ne acaba?

Meslekleri ne acaba?
twitter.com

Sesiyle okuduk.

Sesiyle okuduk.
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda

Çok iddialı!

Çok iddialı!
twitter.com

🤔

🤔
twitter.com
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
3
2
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?