İdeal İlk Mesajın Nasıl Olması Gerektiğini Göstererek İlişki Koçluğuna Göz Kırpan Kişiler
İdeal İlk Mesajın Nasıl Olması Gerektiğini Göstererek İlişki Koçluğuna Göz Kırpan Kişiler
Bir ilişkinin başlaması için bir tarafın adım atması gerekir. Tabii bunun en yaygın yolu da mesajlaşmalar. Bir X kullanıcısı ideal ilk mesajı sordu. Ancak ahali işi şakaya vurup ilginç diyalogları sıraladı.
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Soru şöyleydi.
İlginç yanıtlar geldi.
Ne güzel unutmuştuk bunu.
Tripler de atılmış.
Anlamak 10 saniye falan sürdü.
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Lank diye girenler.
Fazla dürüstmüş.
Çok ayıp!
Meslekleri ne acaba?
Sesiyle okuduk.
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Çok iddialı!
🤔
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