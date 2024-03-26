Görüş Bildir
Haberler
Goygoy
Fırında Tavukla Aşçı Olduğunu Sanan Erkekten Yusuf Güney'in Uzaylı Manitasına Son 24 Saatin Viral Tweetleri

Fırında Tavukla Aşçı Olduğunu Sanan Erkekten Yusuf Güney'in Uzaylı Manitasına Son 24 Saatin Viral Tweetleri

Amorti Kazım
Amorti Kazım - Onedio Editörü
26.03.2024 - 18:55

Bakalım Salı günü mizahın ve etkileşimin merkezi Twitter'da (X) kimler paylaşımlarıyla öne çıkmış?

İyi eğlenceler 🚀

İçeriğin Devamı Aşağıda

Şöyle içinizi ısıtarak başlayalım.

👇

👇
twitter.com

Kendine çemkirenler...

Kendine çemkirenler...
twitter.com

Farklı bir bakış açısı.

Farklı bir bakış açısı.
twitter.com

Kızılcık Şerbeti gibi ortam

Kızılcık Şerbeti gibi ortam
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda

👇

👇
twitter.com

Ne yaptınız Selim Bey?

Ne yaptınız Selim Bey?
twitter.com

Bozmayın.

Bozmayın.
twitter.com

Yurtdışına da açılmış.

Yurtdışına da açılmış.
twitter.com

👇

👇
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda

Sahra Çölü menüsü

Sahra Çölü menüsü
twitter.com

Zamanı geldi mi?

Zamanı geldi mi?
twitter.com

Parasını al.

Parasını al.
twitter.com

Gönüller bir olsun.

Gönüller bir olsun.
twitter.com

Biz topluyoruz. Dert değil.

Biz topluyoruz. Dert değil.
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda

Aman Hocam!

Aman Hocam!
twitter.com

👇

SMS mi kaldı?

Yarın tekrar görüşmek üzere 👋

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
4
3
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?