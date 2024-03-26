Fırında Tavukla Aşçı Olduğunu Sanan Erkekten Yusuf Güney'in Uzaylı Manitasına Son 24 Saatin Viral Tweetleri
Fırında Tavukla Aşçı Olduğunu Sanan Erkekten Yusuf Güney'in Uzaylı Manitasına Son 24 Saatin Viral Tweetleri
Bakalım Salı günü mizahın ve etkileşimin merkezi Twitter'da (X) kimler paylaşımlarıyla öne çıkmış?
İyi eğlenceler 🚀
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Kendine çemkirenler...
Farklı bir bakış açısı.
Kızılcık Şerbeti gibi ortam
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Ne yaptınız Selim Bey?
Bozmayın.
Yurtdışına da açılmış.
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Sahra Çölü menüsü
Zamanı geldi mi?
Parasını al.
Gönüller bir olsun.
Biz topluyoruz. Dert değil.
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Aman Hocam!
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