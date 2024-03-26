Vazelinden Zikirmatiğe Partilerin Seçmene Dağıttığı Acayip Hediyelik Eşyalar

31 Mart yerel seçimlerine çok az kaldı. Her ne kadar uzmanlar bu seçimlerin seçmende çok fazla heyecan uyandırmadığını öne sürse de partiler aynı tas aynı hamam klişeleşmiş icraatlarına devam ediyor. Dev afişler, gürültülü minibüsler ve tabii ki hediyelik eşyalar. Bakalım başkan adayları neler göndermiş?