Vazelinden Zikirmatiğe Partilerin Seçmene Dağıttığı Acayip Hediyelik Eşyalar
Vazelinden Zikirmatiğe Partilerin Seçmene Dağıttığı Acayip Hediyelik Eşyalar
31 Mart yerel seçimlerine çok az kaldı. Her ne kadar uzmanlar bu seçimlerin seçmende çok fazla heyecan uyandırmadığını öne sürse de partiler aynı tas aynı hamam klişeleşmiş icraatlarına devam ediyor. Dev afişler, gürültülü minibüsler ve tabii ki hediyelik eşyalar. Bakalım başkan adayları neler göndermiş?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Ak Parti Muğla adayı Aydın Ayaydın seçimini kozmetik üzerinden yapmış.
Yine Ak Parti'den Hamza Dağ ise kremle İzmirlilerin gönlünü fethetmeye çalışacak.
Turgut Altınok'un sabunları...
Murat Kurum'un vazelin jesti de sosyal medyanın en çok konuşulanlarından.
CHP'li adaylar ise zikirmatikleriyle öne çıkıyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Tabii bir de çay savaşları var.
Bardaksız olmaz diyerek siyasi rekabet burada da arşa çıkmış.
CHP'nin diğer İstanbul adayları ise fındık, defter gibi ürünler dağıtıyor.
Ümraniye şekeri
Kahve de sıkça tercih edilen hediyeliklerden...
İçeriğin Devamı Aşağıda
👇
Mutfak önlüğü
Meşhur AKP tepsisi
Daha minimalist takılanlar da var.
Siz ne geldi?
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda