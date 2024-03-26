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Vazelinden Zikirmatiğe Partilerin Seçmene Dağıttığı Acayip Hediyelik Eşyalar

Vazelinden Zikirmatiğe Partilerin Seçmene Dağıttığı Acayip Hediyelik Eşyalar

Amorti Kazım
Amorti Kazım - Onedio Editörü
26.03.2024 - 14:51

31 Mart yerel seçimlerine çok az kaldı. Her ne kadar uzmanlar bu seçimlerin seçmende çok fazla heyecan uyandırmadığını öne sürse de partiler aynı tas aynı hamam klişeleşmiş icraatlarına devam ediyor. Dev afişler, gürültülü minibüsler ve tabii ki hediyelik eşyalar. Bakalım başkan adayları neler göndermiş?

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Ak Parti Muğla adayı Aydın Ayaydın seçimini kozmetik üzerinden yapmış.

Ak Parti Muğla adayı Aydın Ayaydın seçimini kozmetik üzerinden yapmış.

Yine Ak Parti'den Hamza Dağ ise kremle İzmirlilerin gönlünü fethetmeye çalışacak.

Yine Ak Parti'den Hamza Dağ ise kremle İzmirlilerin gönlünü fethetmeye çalışacak.

Turgut Altınok'un sabunları...

Turgut Altınok'un sabunları...

Murat Kurum'un vazelin jesti de sosyal medyanın en çok konuşulanlarından.

Murat Kurum'un vazelin jesti de sosyal medyanın en çok konuşulanlarından.

CHP'li adaylar ise zikirmatikleriyle öne çıkıyor.

CHP'li adaylar ise zikirmatikleriyle öne çıkıyor.
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Tabii bir de çay savaşları var.

Tabii bir de çay savaşları var.

Bardaksız olmaz diyerek siyasi rekabet burada da arşa çıkmış.

Bardaksız olmaz diyerek siyasi rekabet burada da arşa çıkmış.

CHP'nin diğer İstanbul adayları ise fındık, defter gibi ürünler dağıtıyor.

CHP'nin diğer İstanbul adayları ise fındık, defter gibi ürünler dağıtıyor.

Ümraniye şekeri

Ümraniye şekeri

Kahve de sıkça tercih edilen hediyeliklerden...

Kahve de sıkça tercih edilen hediyeliklerden...
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Mutfak önlüğü

Mutfak önlüğü

Meşhur AKP tepsisi

Meşhur AKP tepsisi

Daha minimalist takılanlar da var.

Daha minimalist takılanlar da var.

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