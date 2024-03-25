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Cem Küçük'ten Kendisine Paralı Köpek Diyen Rasim Ozan Kütahyalı'ya Sert Sözler

Cem Küçük'ten Kendisine Paralı Köpek Diyen Rasim Ozan Kütahyalı'ya Sert Sözler

Amorti Kazım
Amorti Kazım - Onedio Editörü
25.03.2024 - 19:36

Hükümete yakınlığıyla bilinen iki gazeteci kozlarını Twitter'da paylaştı. Rasim Ozan Kütahlı'nın Ekrem İmamoğlu'nun parayla tuttuğunu iddia ettiği ve 'paralı köpek' ifadesini kullandığı Cem Küçük Twitter hesabından çok sert yanıtlar verdi.

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Rasim Ozan Kütahyalı bir süredir İstanbullu Kürtleri DEM Adayı Meral Danış Beştaş'a oy vermesi için ikna çalışmalarında. Öyle ki Selahattin Demirtaş'ın bile oy oranına göre çıkaralacağını sürekli öne sürüyor.

Rasim Ozan Kütahyalı bir süredir İstanbullu Kürtleri DEM Adayı Meral Danış Beştaş'a oy vermesi için ikna çalışmalarında. Öyle ki Selahattin Demirtaş'ın bile oy oranına göre çıkaralacağını sürekli öne sürüyor.

Bu iddialara ise Cem Küçük sert çıktı. Selahattin Demirtaş veya Abdullah Öcalan'ın hiçbir durumda çıkarılamayacağını söyleyen Küçük şunları ekledi;

Bu iddialara ise Cem Küçük sert çıktı. Selahattin Demirtaş veya Abdullah Öcalan'ın hiçbir durumda çıkarılamayacağını söyleyen Küçük şunları ekledi;

'DEM seçmenin tercihi kendinin. İstanbul ve Türkiye’de sonuç ne olursa olsun PKK ile bağlantılı her belediyeye kayyım atanır. Aksini savunan Türk devletini hiç tanımıyor demektir. 

Bu seçim de önemli ama esas önemli olan geçen seneki seçimlerdi. 2028’e kadar ülkeyi Erdoğan yönetecek. 2019’da muhalefet İstanbul ve Ankara’yı aldı ama 2023 seçimlerinde hüsran yaşadılar. DEM belirleyici olsa geçen sene olurdu. DEM’li siyasiler ve Kandil kendilerine siyasette belirleyici süsü veriyorlar ama değiller. Gerçek bu.'

Rasim Ozan Kütahyalı ise bu sözleri kullanan Cem Küçük'ün Erdoğancı gibi görünen ama Ekrem İmamoğlu tarafından fonlananlardan olduğunu ima etti.

Rasim Ozan Kütahyalı ise bu sözleri kullanan Cem Küçük'ün Erdoğancı gibi görünen ama Ekrem İmamoğlu tarafından fonlananlardan olduğunu ima etti.

Ekrem İmamoğlu'na da sataşmayı eksik etmedi.

Ekrem İmamoğlu'na da sataşmayı eksik etmedi.

Cem Küçük ise Rasim Ozan Kütahyalı'ya sert çıktı.

Cem Küçük ise Rasim Ozan Kütahyalı'ya sert çıktı.
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Mahkemeye vereceğini paylaştı.

Mahkemeye vereceğini paylaştı.
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