Cem Küçük'ten Kendisine Paralı Köpek Diyen Rasim Ozan Kütahyalı'ya Sert Sözler
Cem Küçük'ten Kendisine Paralı Köpek Diyen Rasim Ozan Kütahyalı'ya Sert Sözler
Hükümete yakınlığıyla bilinen iki gazeteci kozlarını Twitter'da paylaştı. Rasim Ozan Kütahlı'nın Ekrem İmamoğlu'nun parayla tuttuğunu iddia ettiği ve 'paralı köpek' ifadesini kullandığı Cem Küçük Twitter hesabından çok sert yanıtlar verdi.
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Rasim Ozan Kütahyalı bir süredir İstanbullu Kürtleri DEM Adayı Meral Danış Beştaş'a oy vermesi için ikna çalışmalarında. Öyle ki Selahattin Demirtaş'ın bile oy oranına göre çıkaralacağını sürekli öne sürüyor.
Bu iddialara ise Cem Küçük sert çıktı. Selahattin Demirtaş veya Abdullah Öcalan'ın hiçbir durumda çıkarılamayacağını söyleyen Küçük şunları ekledi;
Rasim Ozan Kütahyalı ise bu sözleri kullanan Cem Küçük'ün Erdoğancı gibi görünen ama Ekrem İmamoğlu tarafından fonlananlardan olduğunu ima etti.
Ekrem İmamoğlu'na da sataşmayı eksik etmedi.
Cem Küçük ise Rasim Ozan Kütahyalı'ya sert çıktı.
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Mahkemeye vereceğini paylaştı.
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