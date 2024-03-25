Cem Küçük'ten Kendisine Paralı Köpek Diyen Rasim Ozan Kütahyalı'ya Sert Sözler

'DEM seçmenin tercihi kendinin. İstanbul ve Türkiye’de sonuç ne olursa olsun PKK ile bağlantılı her belediyeye kayyım atanır. Aksini savunan Türk devletini hiç tanımıyor demektir.

Bu seçim de önemli ama esas önemli olan geçen seneki seçimlerdi. 2028’e kadar ülkeyi Erdoğan yönetecek. 2019’da muhalefet İstanbul ve Ankara’yı aldı ama 2023 seçimlerinde hüsran yaşadılar. DEM belirleyici olsa geçen sene olurdu. DEM’li siyasiler ve Kandil kendilerine siyasette belirleyici süsü veriyorlar ama değiller. Gerçek bu.'