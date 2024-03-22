Olaylı Trabzonspor Fenerbahçe Maçında Sahaya Çellosu Atılan Öğrenci Gündem Oldu

Fenerbahçe Süper Lig'de yakın geçen zirve mücadelesinin kritik Trabzonspor virajını 3 puanla atlattı ama gergin geçen maç sonrası yaşanan olaylar tüm dünya basınında konuşuldu. Sahaya inen taraftarlar, futbolcuların sahaya girenlerle fiziki temasa girmesi, bu temasın nefsi müdafaa olup olmadığı günlerce konuşuldu. Ancak maçta sahaya atılan çello görüntüsü ilk başta ilginç gelse de olayın detaylarını öğrenenler duruma oldukça üzüldü.