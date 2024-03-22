Olaylı Trabzonspor Fenerbahçe Maçında Sahaya Çellosu Atılan Öğrenci Gündem Oldu
Olaylı Trabzonspor Fenerbahçe Maçında Sahaya Çellosu Atılan Öğrenci Gündem Oldu
Fenerbahçe Süper Lig'de yakın geçen zirve mücadelesinin kritik Trabzonspor virajını 3 puanla atlattı ama gergin geçen maç sonrası yaşanan olaylar tüm dünya basınında konuşuldu. Sahaya inen taraftarlar, futbolcuların sahaya girenlerle fiziki temasa girmesi, bu temasın nefsi müdafaa olup olmadığı günlerce konuşuldu. Ancak maçta sahaya atılan çello görüntüsü ilk başta ilginç gelse de olayın detaylarını öğrenenler duruma oldukça üzüldü.
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Trabzonspor Fenerbahçe maçı sarı lacivertlilerin aldığı üç gollü galibiyetten çok maç sonrası olaylarla gündeme geldi.
Sahaya pek çok Trabzonsporlu taraftarın inmesi holiganlarla fiziksel temasa giren oyuncuların ne ceza alacağı gibi konular da maçın ardından konuşulanlar.
Maç öncesi seremonisinde dikkatli gözler ellerinde keman gibi yaylı sazları olan öğrencileri fark etmişti. Müzisyen öğrencilerden oluşan bu grup İstiklal Marşı'na enstürmanlarıyla eşlik etti.
Ancak maç sonrası öğrencilerden birinin çellosu sahaya atıldı.
Bir Twitter kullanıcısı ise durumu anlattı.
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Kulüpten bu konuda henüz bir açıklama gelmedi.
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