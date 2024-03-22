Fenerbahçe'den 4 Futbolcu PFDK'ya Sevk Edilecek! Trabzonspor Maçındaki Olaylara Ceza Çıkacak mı?
Fenerbahçe'den 4 Futbolcu PFDK'ya Sevk Edilecek! Trabzonspor Maçındaki Olaylara Ceza Çıkacak mı?
Haber Global Spor Müdürü Sercan Hamzaoğlu'nun özel haberine göre TFF Hukuk Müşavirliği, Trabzon - Fenerbahçe maçında olayların içinde yer alan futbolcuların PFDK sevklerini kısa sürede açıklayacak.
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Trabzonspor ile Fenerbahçe arasında oynanan maç sonrasında yaşanan olaylara ceza verilip verilmeyeceği gündemdeki yerini korurken Türkiye Futbol Federasyonu Hukuk Müşavirliği'nin PFDK sevklerini kısa sürede açıklayacağı öğrenildi.
Haber Global Spor Müdürü Sercan Hamzaoğlu'nun özel haberine göre, Fenerbahçe cephesinden Oosterwolde, Osayi, Batshuayi ve İrfan Can Eğribayat PFDK’ya sevk edilecek.
Hamzaoğlu, ayrıca Fenerbahçe'nin olası sevkler için önlemlerini aldığı belirtti ve ağır tahriklerle ve saldırılarla karşılaşan oyuncuların, nefsi müdafaa yaptıklarını güçlü deliller sunarak savunma gerçekleştireceğini ifade etti.
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