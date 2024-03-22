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Uğur Dündar'dan "Fenerbahçe Kapatılacak" Diyen Kemal Bilgin’e Sert Yanıt

Uğur Dündar'dan "Fenerbahçe Kapatılacak" Diyen Kemal Bilgin’e Sert Yanıt

Ted Lasso
Ted Lasso - Onedio Üyesi
22.03.2024 - 13:27

A Spor ekranlarında yorum yapan gazeteci Kemal Belgin, 'Fenerbahçe kapatılacak' demiş ve tartışmaların fitilini ateşlemişti. Fenerbahçe Divan Kurulu Başkanı Uğur Dündar'dan Kemal Belgin'e sert bir yanıt geldi.

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A Spor futbol yorumcusu Kemal Belgin: “Fenerbahçe kulübü kapatılacak. Ceza falan demiyorum, kapatılacak.” diyerek dikkatleri üzerine çekmişti.

A Spor futbol yorumcusu Kemal Belgin: “Fenerbahçe kulübü kapatılacak. Ceza falan demiyorum, kapatılacak.” diyerek dikkatleri üzerine çekmişti.

Trabzonspor - Fenerbahçe maçında çıkan olayları yorumlayan Kemal Belgin'e Fenerbahçe Divan Kurulu Başkanı Uğur Dündar'dan yanıt geldi.

Trabzonspor - Fenerbahçe maçında çıkan olayları yorumlayan Kemal Belgin'e Fenerbahçe Divan Kurulu Başkanı Uğur Dündar'dan yanıt geldi.

Uğur Dündar, "Biri çıkmış 'Fenerbahçe kapatılacak' demiş! Bana bak hadsiz! Fenerbahçe'nin kuruluş tüzüğünde 'Fenerbahçe Spor Kulübü'nün kuruluş amacı vatan gençlerini vatanın korunmasına ve askeri seferberliklere hazırlamaktır' yazar."

Uğur Dündar, "Biri çıkmış 'Fenerbahçe kapatılacak' demiş! Bana bak hadsiz! Fenerbahçe'nin kuruluş tüzüğünde 'Fenerbahçe Spor Kulübü'nün kuruluş amacı vatan gençlerini vatanın korunmasına ve askeri seferberliklere hazırlamaktır' yazar."

"Onu muzaffer İşgal Orduları Komutanı General Harrington kapatamamış da şimdi mi kapatılacakmış?.. Hiçbir güç bunu başaramaz! Çünkü Fenerbahçe vatandır. Vatan kapatılamaz!..."

"Onu muzaffer İşgal Orduları Komutanı General Harrington kapatamamış da şimdi mi kapatılacakmış?.. Hiçbir güç bunu başaramaz! Çünkü Fenerbahçe vatandır. Vatan kapatılamaz!..."

Uğur Dündar'ın paylaşımı şöyleydi👇

Uğur Dündar'ın paylaşımı şöyleydi👇
twitter.com
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Türkiye Futbol Federasyonu ve Fenerbahçe’nin eski asbaşkanlarından Mehmet Şekip Mosturoğlu, Belgin’e Twitter’dan tepki gösterdi👇

Türkiye Futbol Federasyonu ve Fenerbahçe’nin eski asbaşkanlarından Mehmet Şekip Mosturoğlu, Belgin’e Twitter’dan tepki gösterdi👇
twitter.com
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tiki miki

Kemal belgin denilen 3 TEMMUZ FETÖ operasyonlarının maşası hakan şüküre methiyeler düzen düzenin lehine dönmesini iple çeken zat sen kimsin haddini bil.

WIN

bu kemal belgin denilen kişi 3 temmuzda fetoya anasini siktirenlerden. daha bunlar gibi yuzlercesi var anasini avradini siktigimin orospu cocuklari. kufur ed... Devamını Gör

khaan srnnn

ananız bu kadarmı değersiz insanlara sövdürüyorsun ne konuştuğunu farkında değil şuursuz