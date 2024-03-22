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Fenerbahçeli Djiku Trabzonspor Maçında Yaşananlar ile İlgili Konuştu: Yüzlerce İnsan Bize Doğru Geliyordu

Fenerbahçeli Djiku Trabzonspor Maçında Yaşananlar ile İlgili Konuştu: Yüzlerce İnsan Bize Doğru Geliyordu

futbol Fenerbahçe
Kubilay
Kubilay - Onedio Editörü
22.03.2024 - 11:54

Fenerbahçe'nin 29 yaşındaki savunma oyuncusu Alexander Djiku, Trendyol Süper Lig'de Trabzonspor'u 3-2 yendikleri maçın ardından yaşanan olaylar ile ilgili konuştu. Ganalı futbolcu, kendisinin ve arkadaşlarının hayatlarından endişe ettiğini söyledi.

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İngiliz yayın kuruluşu Sky Sports'a konuşan Djiku, maçın bitiş düdüğünün ardından taraftarların saha girmesine yönelik şunları dedi 👇

İngiliz yayın kuruluşu Sky Sports'a konuşan Djiku, maçın bitiş düdüğünün ardından taraftarların saha girmesine yönelik şunları dedi 👇

'Hayatlarımızdan endişe duyuyorduk, çünkü bir taraftar savaşmaya hazır olduğunda ne olacağını asla bilemezsiniz. Ben, takım arkadaşım Livakovic ve diğerlerinin aksine darbe almadığım için şanslıydım.'

Milli futbolcu, karşılaşmanın ikinci yarısında taraftarların sahaya su şişesi, bozuk para ve sis bombası attığını belirtti.

Milli futbolcu, karşılaşmanın ikinci yarısında taraftarların sahaya su şişesi, bozuk para ve sis bombası attığını belirtti.

'Anonslar yapıldı, hakem ve Trabzonsporlu oyuncular maçın durmaması için defalarca taraftarlardan sakin olmalarını istedi. Maçın bitiş düdüğüyle birlikte her maçta yaptığımız gibi saha ortasında galibiyeti kutladık. Taraftarların sahaya girdiğini gördük, birkaç saniye içinde yüzlerce insan bize doğru geliyordu. Görevlilerin tavsiyesi ve Trabzonsporlu oyuncuların yardımıyla hepimiz aynı anda içeri girdik. Her şey çok hızlı gelişti. Bazı takım arkadaşlarımın hayatlarını kurtarmak için kendilerini savunmaktan başka çareleri yoktu.'

Kariyeri boyunca Fransa ve Türkiye'de birçok kabul edilemez olaya şahit olduğunu ifade eden Djiku, bunun sadece iki ülkeyle sınırlı olmadığını kaydetti.

Kariyeri boyunca Fransa ve Türkiye'de birçok kabul edilemez olaya şahit olduğunu ifade eden Djiku, bunun sadece iki ülkeyle sınırlı olmadığını kaydetti.

'Eşim ve iki çocuğumla Türkiye'de mutlu bir hayatım var. Olağanüstü bir yaşam standardına sahip çok güvenli bir ülke. İnsanlar açık fikirli ve çok misafirperver, bu da benim için burayı Avrupa'nın en iyi başkentlerinden biri yapıyor, Londra ile aynı seviyede.'

Başarılı isim, UEFA Avrupa Konferans Ligi'ne dair de çeyrek finalinde eşleştikleri Olympiakos ile zorlu bir mücadeleye çıkacaklarını ve turu geçmek istediklerini aktardı.

Başarılı isim, UEFA Avrupa Konferans Ligi'ne dair de çeyrek finalinde eşleştikleri Olympiakos ile zorlu bir mücadeleye çıkacaklarını ve turu geçmek istediklerini aktardı.

'Yarı finalde İngiltere'nin en iyi futbolunu oynayan Aston Villa ile karşılaşmayı umuyoruz.'

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