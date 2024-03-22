Fenerbahçeli Djiku Trabzonspor Maçında Yaşananlar ile İlgili Konuştu: Yüzlerce İnsan Bize Doğru Geliyordu
Fenerbahçeli Djiku Trabzonspor Maçında Yaşananlar ile İlgili Konuştu: Yüzlerce İnsan Bize Doğru Geliyordu
Fenerbahçe'nin 29 yaşındaki savunma oyuncusu Alexander Djiku, Trendyol Süper Lig'de Trabzonspor'u 3-2 yendikleri maçın ardından yaşanan olaylar ile ilgili konuştu. Ganalı futbolcu, kendisinin ve arkadaşlarının hayatlarından endişe ettiğini söyledi.
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İngiliz yayın kuruluşu Sky Sports'a konuşan Djiku, maçın bitiş düdüğünün ardından taraftarların saha girmesine yönelik şunları dedi 👇
Milli futbolcu, karşılaşmanın ikinci yarısında taraftarların sahaya su şişesi, bozuk para ve sis bombası attığını belirtti.
Kariyeri boyunca Fransa ve Türkiye'de birçok kabul edilemez olaya şahit olduğunu ifade eden Djiku, bunun sadece iki ülkeyle sınırlı olmadığını kaydetti.
Başarılı isim, UEFA Avrupa Konferans Ligi'ne dair de çeyrek finalinde eşleştikleri Olympiakos ile zorlu bir mücadeleye çıkacaklarını ve turu geçmek istediklerini aktardı.
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