Fenerbahçeli Djiku Trabzonspor Maçında Yaşananlar ile İlgili Konuştu: Yüzlerce İnsan Bize Doğru Geliyordu

'Eşim ve iki çocuğumla Türkiye'de mutlu bir hayatım var. Olağanüstü bir yaşam standardına sahip çok güvenli bir ülke. İnsanlar açık fikirli ve çok misafirperver, bu da benim için burayı Avrupa'nın en iyi başkentlerinden biri yapıyor, Londra ile aynı seviyede.'