Futbolcuyken Böyle Değildi! Fenerbahçe'nin Eski Yıldızı Mesut Özil Kaslı Haliyle Yine Çok Dikkat Çekti
Futbolcuyken Böyle Değildi! Fenerbahçe'nin Eski Yıldızı Mesut Özil Kaslı Haliyle Yine Çok Dikkat Çekti
Real Madrid, Arsenal gibi dünya devlerinde top koşturan, ülkemizde de Fenerbahçe ve Başakşehir formaları giyen Mesut Özil'in antrenman videosu, sosyal medyada ilgi odağı oldu. Eski yıldızın futbolculuk kariyerini yakından takip edenler, şaşkınlık yaşadı.
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2021'in Ocak ayında Premier Lig ekibi Arsenal'den ayrılarak Fenerbahçe'ye transfer olan Mesut Özil'in Türkiye kariyeri istediği gibi gitmemişti.
Büyük umutlarla transfer edilen dünya yıldızı, yönetim ve teknik direktör Jorge Jesus'un kararıyla kadro dışı bırakılmıştı.
Sarı-lacivertli kulübün bu kararının ardından tecrübeli orta saha, Başakşehir ile anlaşmıştı. İstanbul ekibiyle sadece 7 maça çıkan futbolcu, burada kariyerini noktalamıştı.
Futboldan emekli olduktan spor salonundan çalışmalarını paylaşan Özil, geçtiğimiz ay "Survivor'a mı hazırlanıyor?" sorularını akıllara getirmişti.
35 yaşındaki yıldızın spor salonundan paylaşımlarına bir yenisi daha eklendi 👇
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