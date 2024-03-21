Herkes Bu Sorunun Cevabını Arıyor! Semih Kılıçsoy Neden A Milli Takım Kadrosundan Çıkarıldı?
Herkes Bu Sorunun Cevabını Arıyor! Semih Kılıçsoy Neden A Milli Takım Kadrosundan Çıkarıldı?
A Milli Futbol Takımı'nın Macaristan ile oynayacağı maçın aday kadrosuna davet edilen Semih Kılıçsoy'un karşılaşmadan bir gün önce Ümit Milli Takımı'na gönderildiği açıklandı. Kararı Beşiktaş Futbol Şube Sorumlusu Feyyaz Uçar'ın yanı sıra birçok taraftar da eleştirdi. Teknik direktör Montella'dan tepkilere yanıt geldi.
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2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) hazırlıklarını sürdüren A Milli Takım, özel maçta 22 Mart Cuma günü Macaristan ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.
Birçok yeni ismin şans bulmayı beklediği karşılaşma öncesinde teknik direktör Montella'dan flaş bir karar geldi.
Bu sezon Beşiktaş formasıyla Süper Lig'de parlayan golcü Semih Kılıçsoy, Ümit Milli Takım'a gönderildi.
Beşiktaş Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Feyyaz Uçar, şu sözlerle Türkiye Futbol Federasyonu'nu eleştirdi 👇
Teknik direktör Montella Semih Kılıçsoy'un kadrodan çıkarılması hakkında ise şunları söyledi 👇
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Peki A Milli Takım'ın aday kadrosunda kimler var?
Kadroda bulunan bazı hücum oyuncularının bu sezonki performansları 👇
Alınan karara taraftarların yorumları 👇
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CİN CON ÖYLE EMRETTİ ÇÜNKÜ !!!
Semih gibi Bir futbolcuyu ümit milliye göndermek özrün kabahatinden büyük olduğunu gösterir
Saçmalık kimi kandırıyorsunuz ligin en formda yerli futbolcusu tek başına takımı sırtlıyor sen de onu kullanmıyorsun üstelik kullanmadığın kişi Arda ile birl... Devamını Gör