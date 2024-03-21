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Herkes Bu Sorunun Cevabını Arıyor! Semih Kılıçsoy Neden A Milli Takım Kadrosundan Çıkarıldı?

Herkes Bu Sorunun Cevabını Arıyor! Semih Kılıçsoy Neden A Milli Takım Kadrosundan Çıkarıldı?

Milli Takım
Kubilay
Kubilay - Onedio Editörü
21.03.2024 - 21:52

A Milli Futbol Takımı'nın Macaristan ile oynayacağı maçın aday kadrosuna davet edilen Semih Kılıçsoy'un karşılaşmadan bir gün önce Ümit Milli Takımı'na gönderildiği açıklandı. Kararı Beşiktaş Futbol Şube Sorumlusu Feyyaz Uçar'ın yanı sıra birçok taraftar da eleştirdi. Teknik direktör Montella'dan tepkilere yanıt geldi.

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2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) hazırlıklarını sürdüren A Milli Takım, özel maçta 22 Mart Cuma günü Macaristan ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) hazırlıklarını sürdüren A Milli Takım, özel maçta 22 Mart Cuma günü Macaristan ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

Başkent Budapeşte'deki Puskas Arena'da oynanacak maç, TSİ 22.45'te başlayacak. Müsabaka TRT Spor'dan naklen yayınlanacak.

Birçok yeni ismin şans bulmayı beklediği karşılaşma öncesinde teknik direktör Montella'dan flaş bir karar geldi.

Birçok yeni ismin şans bulmayı beklediği karşılaşma öncesinde teknik direktör Montella'dan flaş bir karar geldi.

İtalyan teknik adam, aday kadroda değişikliğe gitti.

Bu sezon Beşiktaş formasıyla Süper Lig'de parlayan golcü Semih Kılıçsoy, Ümit Milli Takım'a gönderildi.

Bu sezon Beşiktaş formasıyla Süper Lig'de parlayan golcü Semih Kılıçsoy, Ümit Milli Takım'a gönderildi.

Alınan bu karar Beşiktaş yönetiminin ve taraftarların tepkisini çekti.

Beşiktaş Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Feyyaz Uçar, şu sözlerle Türkiye Futbol Federasyonu'nu eleştirdi 👇

Beşiktaş Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Feyyaz Uçar, şu sözlerle Türkiye Futbol Federasyonu'nu eleştirdi 👇

“Aldığım habere önce inanmak istemedim. Sonra şaşkınlığımı ifade edecek söz bulamadım. Ülke futbolunda hiç mi bir şey değişmez? Milli takımlarda üzülerek söylüyorum ki hocalar değişiyor, yönetimler değişiyor ama mantalite değişmiyor. Biz zamanında bunları yaşadık, biliyoruz. Değişen hiçbir şey yok. Tek kelime ile skandal. Yine diğer takım oyuncuları tercihen, Beşiktaşlı oyuncular mecburen oynatılmaya devam ediyor. __Formunun zirvesinde Semih Kılıçsoy, A Milli Takım davetiyle büyük moralle katıldığı kampta ne teknik ne taktik idmanlara alınmış, takımdan ayrı tutulmuştur. Kendini geliştirebileceği, görgü ve tecrübesini artıracağı antrenmanlara almayacaksanız neden milli takıma çağırdınız?'

Teknik direktör Montella Semih Kılıçsoy'un kadrodan çıkarılması hakkında ise şunları söyledi 👇

Teknik direktör Montella Semih Kılıçsoy'un kadrodan çıkarılması hakkında ise şunları söyledi 👇

'Değişiklikler fazladan yapılmadı. Fazladan futbolcu çağırdım çünkü onların durumunu görmek istedim. Onları Ümit Milli Takım'a gönderme kararımızın iyi karşılanması gerekiyor. Burada daha az fırsat bulacaklarına orada daha fazla fırsat bulacaklardır.'

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Peki A Milli Takım'ın aday kadrosunda kimler var?

Peki A Milli Takım'ın aday kadrosunda kimler var?

  • Kaleci: Mert Günok (Beşiktaş), Muhammed Şengezer (RAMS Başakşehir), Okan Kocuk (Yılport Samsunspor), Uğurcan Çakır (Trabzonspor).

  • Defans: Mert Müldür (Fenerbahçe), Zeki Çelik (Roma), Merih Demiral (Al-Ahli), Ozan Kabak (Hoffenheim), Samet Akaydın (Panathinaikos), Cenk Özkacar (Valencia), Rıdvan Yılmaz (Rangers), Abdülkerim Bardakcı (Galatasaray).

  • Orta saha: Hakan Çalhanoğlu (Inter), İsmail Yüksek (Fenerbahçe), Kaan Ayhan (Galatasaray), Orkun Kökçü (Benfica), Salih Özcan (Borussia Dortmund), Oğuz Aydın (Corendon Alanyaspor).

  • Forvet: İrfan Can Kahveci (Fenerbahçe), Yunus Akgün (Leicester City), Barış Alper Yılmaz, Kerem Aktürkoğlu (Galatasaray),  Abdülkadir Ömür (Hull City), Arda Güler (Real Madrid), Can Uzun (Nürnberg), Enes Ünal (Bournemouth), Kenan Yıldız (Juventus), Yusuf Yazıcı (Lille).

Kadroda bulunan bazı hücum oyuncularının bu sezonki performansları 👇

Kadroda bulunan bazı hücum oyuncularının bu sezonki performansları 👇

  • Abdülkadir Ömür: 1506 dakika, 0 gol

  • Yunus Akgün: 1361 dakika, 2 gol

  • Enes Ünal: 338 dakika, 1 gol

  • A Milli Takım kadrosundan çıkarılan Semih Kılıçsoy: 1531 dakika, 10 gol

Alınan karara taraftarların yorumları 👇

Alınan karara taraftarların yorumları 👇
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Pasif Kullanıcı

CİN CON ÖYLE EMRETTİ ÇÜNKÜ !!!

gnyy

Semih gibi Bir futbolcuyu ümit milliye göndermek özrün kabahatinden büyük olduğunu gösterir

nukleerbaslikliterlik

Saçmalık kimi kandırıyorsunuz ligin en formda yerli futbolcusu tek başına takımı sırtlıyor sen de onu kullanmıyorsun üstelik kullanmadığın kişi Arda ile birl... Devamını Gör