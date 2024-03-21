Arda Güler İçin Sürpriz Takas Teklifi: Leverkusen'in Hocası Xabi Alonso'nun Kafası Karışacak!

Real Madrid önümüzdeki transfer dönemi için gözlerini Bundesliga'da tüm dikkatleri üzerine çeken, Bayer Leverkusen'in parlayan yıldızı Florian Wirtz'e diktiği söyleniyor. Eflatun-beyazlıların bu transferde Arda Güler'i takas olarak kullanacağı öne sürüldü. Geçtiğimiz günlerde Başkan Perez'in 19 yaşındaki futbolcunun takımda kalacağını teknik direktör Ancelotti'ye aktardığı ifade edilmişti.