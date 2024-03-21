Arda Güler İçin Sürpriz Takas Teklifi: Leverkusen'in Hocası Xabi Alonso'nun Kafası Karışacak!
Arda Güler İçin Sürpriz Takas Teklifi: Leverkusen'in Hocası Xabi Alonso'nun Kafası Karışacak!
Real Madrid önümüzdeki transfer dönemi için gözlerini Bundesliga'da tüm dikkatleri üzerine çeken, Bayer Leverkusen'in parlayan yıldızı Florian Wirtz'e diktiği söyleniyor. Eflatun-beyazlıların bu transferde Arda Güler'i takas olarak kullanacağı öne sürüldü. Geçtiğimiz günlerde Başkan Perez'in 19 yaşındaki futbolcunun takımda kalacağını teknik direktör Ancelotti'ye aktardığı ifade edilmişti.
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Defensa Central'de yer alan habere göre Real Madrid, Bayer Leverkusen'in genç Alman yıldızı Florian Wirtz'ü kadrosuna katmak istiyor.
Xabi Alonso liderliğinde bir üst seviyeye çıkan genç yeteneğin kulübü ile 30 Haziran 2027 tarihini kadar sözleşmesi bulunuyor.
Piyasa değerini 100 milyon euroya çıkartan 20 yaşındaki yıldız için Real Madrid'in bu kadar yüksek bir bonservis ödemek istemediği belirtiliyor.
İddiaya göre, İspanyol dev, Bayer Leverkusen'e 50 milyon euro önerecek ve Arda Güler'i de bir sezonluğuna kiralamayı teklif edecek.
Alonso'nun geçtiğimiz kış transfer döneminde milli yıldıza ilgisi olmuş ancak Real Madrid, genç futbolcuyu takımda tutma kararı almıştı.
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Sizce Bayer Leverkusen Arda için daha iyi bir tercih olur mu?
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