Trabzonspor - Fenerbahçe Maçına Damga Vuran Maskeli Taraftar Neler Yaşandığını Anlattı!
Trabzonspor - Fenerbahçe Maçına Damga Vuran Maskeli Taraftar Neler Yaşandığını Anlattı!
Trendyol Süper Lig'de 17 Mart Pazar günü oynanan Trabzonspor-Fenerbahçe maçının bitiş düdüğüyle taraftarlar sahaya girmiş, sarı-lacivertli futbolculara saldırıda bulunulmuştu. Yaşanan olaylar sonrasında beş kişinin tutuklandığı açıklanmıştı. Maskesiyle dikkat çeken tutuklu Hasan Ç.'nin ifadesine ulaşıldı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Maçın ardından gözaltına alınan ve dün 2. Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanan Hasan Ç. mahkemedeki ifadesinde, maçı izlemek için 14 Mart'ta Almanya'nın Köln şehrinden Trabzon'a 50 kişilik grupla geldiğini söyledi.
Maskeyi Avrupa'da gittiği maçlarda sürekli kullandığını dile getiren Hasan Ç, maç başladığı esnada meşale yakan grubun içinde kendisinin de olduğunu, söndükten sonra meşaleyi sahaya atmadığını belirtti.
Hasan Ç, sahaya atladığı sırada üzerinde herhangi bir kesici veya delici alet bulunmadığını, kimseye vurmadığını iddia etti.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda