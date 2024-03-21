Görüş Bildir
Haberler
Spor
Futbol
Fenerbahçe
Trabzonspor - Fenerbahçe Maçına Damga Vuran Maskeli Taraftar Neler Yaşandığını Anlattı!

Trabzonspor - Fenerbahçe Maçına Damga Vuran Maskeli Taraftar Neler Yaşandığını Anlattı!

Kubilay
Kubilay - Onedio Editörü
21.03.2024 - 20:42

Trendyol Süper Lig'de 17 Mart Pazar günü oynanan Trabzonspor-Fenerbahçe maçının bitiş düdüğüyle taraftarlar sahaya girmiş, sarı-lacivertli futbolculara saldırıda bulunulmuştu. Yaşanan olaylar sonrasında beş kişinin tutuklandığı açıklanmıştı. Maskesiyle dikkat çeken tutuklu Hasan Ç.'nin ifadesine ulaşıldı.

İçeriğin Devamı Aşağıda

Maçın ardından gözaltına alınan ve dün 2. Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanan Hasan Ç. mahkemedeki ifadesinde, maçı izlemek için 14 Mart'ta Almanya'nın Köln şehrinden Trabzon'a 50 kişilik grupla geldiğini söyledi.

Maçın ardından gözaltına alınan ve dün 2. Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanan Hasan Ç. mahkemedeki ifadesinde, maçı izlemek için 14 Mart'ta Almanya'nın Köln şehrinden Trabzon'a 50 kişilik grupla geldiğini söyledi.

Maça girecekleri esnada tanımadığı kişilerin kendilerine meşale verdiğini belirten Hasan Ç, bir meşaleyi kemer bölgesine saklayarak stada girdiğini, yanında da maske olduğunu ifade etti.

Maskeyi Avrupa'da gittiği maçlarda sürekli kullandığını dile getiren Hasan Ç, maç başladığı esnada meşale yakan grubun içinde kendisinin de olduğunu, söndükten sonra meşaleyi sahaya atmadığını belirtti.

Maskeyi Avrupa'da gittiği maçlarda sürekli kullandığını dile getiren Hasan Ç, maç başladığı esnada meşale yakan grubun içinde kendisinin de olduğunu, söndükten sonra meşaleyi sahaya atmadığını belirtti.

Sahaya ilk atlayan Hasan Ç, maçın başından sonuna kadar gergin bir ortam olduğunu ifade etti. Maç bitiminde Fenerbahçeli bazı oyuncuların bulundukları tarafa doğru el işareti yaptıklarını ve bu şekilde taraftarları kışkırttığını öne süren Hasan Ç, bunun üzerine bir anlık sinirle maraton alt tribününden sahaya girdiğini kaydetti.

Hasan Ç, sahaya atladığı sırada üzerinde herhangi bir kesici veya delici alet bulunmadığını, kimseye vurmadığını iddia etti.

Hasan Ç, sahaya atladığı sırada üzerinde herhangi bir kesici veya delici alet bulunmadığını, kimseye vurmadığını iddia etti.

Yüzünde maske olduğunu, amacının el ve kol hareketleriyle tepki göstermek olduğunu savunan Hasan Ç, sahada sevinen futbolculara yaklaştığı anda güvenlik görevlileri ve futbolcuların bir anda üzerine doğru geldiklerini, kendisini korumak amacıyla gard aldığını, gard alır almaz güvenlik görevlileri ve futbolcuların üstüne gelerek kendisini yere düşürdüğünü, bazı futbolcuların kendisine yumruk ve tekme atmaya başladıklarını anlattı.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?