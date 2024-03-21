Arda Turan Belgeselinin Çekimi İçin İspanya'daki Meşhur Banka Yeniden Oturdu: Üzerindeki Yazı Dikkat Çekti
Arda Turan Belgeselinin Çekimi İçin İspanya'daki Meşhur Banka Yeniden Oturdu: Üzerindeki Yazı Dikkat Çekti
TFF 1. Lig ekiplerinden Eyüpspor'un teknik direktörlük görevini üstlenen Arda Turan, İspanya'ya gitti. Eski futbolcu, yıllar önce poz verdiği banka uğradı fakat hiç ummadığı bir olayla karşılaştı.
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Kariyerinde Galatasaray, Barcelona, Atletico Madrid formaları giyen Arda Turan, sosyal medya hesabında yaptığı açıklamayla hayatının belgesel olacağını duyurmuştu.
Eski futbolcu, Amazon Prime Video'da yer alacak yapım hakkında "Hayatımın hiç bilinmeyen detaylarını paylaşacağım" demişti.
Çekimler için yeniden İspanya'ya giden Turan, Google Haritalar'da "Tarihi Arda Turan Bankı" olarak işaretlenen bankı yeniden ziyaret etti.
Turan’ın Emre Belözoğlu ile yıllar önce oturduğu ünlü banka Seçil Erzan ismi kazıldığı görüldü.
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