Türkiye'de de Forma Giymişti! Brezilyalı Eski Futbolcu Robinho'ya 9 Yıl Hapis Cezası
Türkiye'de de Forma Giymişti! Brezilyalı Eski Futbolcu Robinho'ya 9 Yıl Hapis Cezası
Brezilyalı eski futbolcu Robinho'nun İtalya'da genç bir kadına yönelik toplu cinsel saldırıdan aldığı 9 yıl hapis cezasını ülkesinde çekmesi gerektiğine karar verildi.
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Brezilyalı futbolcu, 2013 yılında Milan'da forma giydiği dönemde, Milano'da bir gece kulübünde genç bir kadına yönelik toplu tecavüze karıştığı gerekçesiyle 2017'de 9 yıl hapis cezası almıştı.
İtalya Adalet Bakanlığı, Robinho'nun cezasının onanmasının ardından 2022'de Brezilya'ya iade talebi göndermişti.
Brezilya Yüksek Mahkemesi, Robinho'nun 2017'de aldığı cezanın ülkede de geçerli olmasını kararlaştırdı.
Robinho, anayasa gereği vatandaşlarını başka bir ülkeye iade etmeyen Brezilya'ya 2020'de geri dönmüş ve sembolik bir ücretle Santos'a transfer olmuştu.
Kariyerine ülkesinin Santos takımında başlayan Robinho, Real Madrid, Manchester City, Milan, Guangzhou Evergrande, Atletico Mineiro, Demir Grup Sivasspor ve Medipol Başakşehir'de forma giymişti.
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