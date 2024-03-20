Arda Güler'e Oldukça Az Süre Veren Teknik Direktör Ancelotti İspanya'da Eleştiri Oklarının Hedefinde
Arda Güler'e Oldukça Az Süre Veren Teknik Direktör Ancelotti İspanya'da Eleştiri Oklarının Hedefinde
İspanyol basını, Arda Güler'in Real Madrid'de daha fazla süre alabilmesi için İtalyan teknik direktör Carlo Ancelotti'nin adeta ensesinden ayrılmıyor. Marca'nın yazarları, tecrübeli çalıştırıcıya isyan etti.
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Eflatun-beyazlı formayla ilk gol sevincini Celta Vigo karşısında yaşayan Arda Güler'in Osasuna maçında orta sahadan yaptığı vuruşun direğe takılması, hem Türkiye'de hem de İspanya'da gündem olmuştu.
4-2 kazandıkları karşılaşmanın sonunda konuşan Ancelotti, "Arda'nın şutu bizim için goldü. O vuruşa herkes cesaret edemez. 19 yaşında olup da bu kadar yüksek öz güvene sahip olan çok az oyuncu gördüm" diyerek milli yıldıza övgülerde bulunmuştu.
İtalyan çalıştırıcının bu açıklamalarının ardından İspanyol basını, maçın 60. dakikasında 4-1'e gelmesine rağmen 19 yaşındaki futbolcunun yalnızca 5 dakika süre almasını sorgulamaya başladı.
Marca'dan Jose Vicente Hernaez, "Arda Güler'in girmesi çok gecikti" başlıklı yazısında "Bu maçta çok daha fazla süre verilebilirdi ama bir işe yaramayacak birkaç dakika ile yetinildi.
Arda yine de sahaya her çıktığında, ardında kaliteli detaylar bırakıyor. Carlo Ancelotti daha neyi bekliyor?" dedi.
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Miguel Lara imzalı bir diğer yazıda da "Ancelotti izin ver de Arda'yı 5 dakikadan daha fazla izleyelim" başlığı kullanıldı.
Lara, "Türk futbolcunun sadece beş dakikası vardı. Bu süre, ligin golü olarak anılacak jeneriklik bir golün kıyısından dönmesi için yeterli oldu. Bu vuruş bir deha ürünü, bir sanat eseriydi.
Ancelotti'nin, Arda'yı beş dakikadan fazla görmemize izin vermesinin zamanı geldi. Çünkü sahaya her adımını attığında Madridlilerin yüzünü güldürüyor." dedi.
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