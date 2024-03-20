Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan Oosterwolde Olayı Hakkında Sert Konuştu: "Şerefsizce Saldırıldı"
Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan Oosterwolde Olayı Hakkında Sert Konuştu: "Şerefsizce Saldırıldı"
Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan, Süper Lig'deki Trabzonspor-Fenerbahçe maçında yaşanan olaylara dair açıklamalarda bulundu. Ertuğrul Doğan'ın açıklamalarının en dikkat çeken kısmı Fenerbahçeli futbolcu Oosterwolde hakkında söyledikleri oldu.
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Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, "Trabzonspor bu maçtan dolayı bir ceza almalıdır, alacaktır." sözleriyle dikkat çeken konuşmasına şöyle devam etti.
"Bu maçta, sahaya giren ve güvenlik tarafından etkisiz hale getirilen bir kişiye şerefsizce saldırıldı."
"Bu ne adamlığa ne delikanlılığa sığar."
"Tribünlere bakmak, elleri cebinde havalimanında o bakışları atmak... Bunun ne anlama geldiğini Fenerbahçeliler de biliyordur, zaten herkesi kast etmiyorum."
"Fenerbahçe içinde de oyuncuların abartmasını engellemek isteyenler vardı. Mesela Serdar Dursun, ben kendi arkadaşlarını kaç kere uyardığını gördüm." dedi.
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