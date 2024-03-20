Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan Oosterwolde Olayı Hakkında Sert Konuştu: "Şerefsizce Saldırıldı"

'Haklı olanın yanında olmamız lazım. Kimseye eyvallahım olmadan konuşuyorum. Sahada bizim oyuncularımız da bunları yapsa konuşacak bir şeyimiz olmazdı. Tribünü tahrik etmek, elleri cebinde bir şehrin havalimanından o bakışlarla gelmek... Kim bunları yapıyorsa ve ben söylüyorsam, Trabzonsporlusu yapsa da söylerim. Olta, balıkçı işaretleri yapıyorsa... Sevinmek herkesin hakkı. Trabzon ilk defa mı mağlup oldu burada? Her şeyin bir adabı, üslubu vardır.'