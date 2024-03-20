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Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan Oosterwolde Olayı Hakkında Sert Konuştu: "Şerefsizce Saldırıldı"

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan Oosterwolde Olayı Hakkında Sert Konuştu: "Şerefsizce Saldırıldı"

Ted Lasso
Ted Lasso - Onedio Üyesi
20.03.2024 - 16:00

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan, Süper Lig'deki Trabzonspor-Fenerbahçe maçında yaşanan olaylara dair açıklamalarda bulundu. Ertuğrul Doğan'ın açıklamalarının en dikkat çeken kısmı Fenerbahçeli futbolcu Oosterwolde hakkında söyledikleri oldu.

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Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, "Trabzonspor bu maçtan dolayı bir ceza almalıdır, alacaktır." sözleriyle dikkat çeken konuşmasına şöyle devam etti.

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, "Trabzonspor bu maçtan dolayı bir ceza almalıdır, alacaktır." sözleriyle dikkat çeken konuşmasına şöyle devam etti.

'Şunu asla unutmamak lazım; yıllardır adalet diyoruz. Kendi doğrularımızı da gözden geçireceğiz. Seyircimiz davasında ne kadar haklı olursa olsun hiçbir şekilde sahanın içine müdahale olmaması gerekiyor. Sahaya girmeyi Trabzonspor kabul etmemektedir. Trabzonspor Yönetimi, Trabzonspor'un haklarını her yerde savunur. Sahaya girmekle bir şey yapılacaksa gireriz, kralını da yaparız. Ben başkan olarak söylüyorum, Trabzonspor sahasında olan olaylardan ötürü ceza almalıdır. Hak etmiştir.'

"Bu maçta, sahaya giren ve güvenlik tarafından etkisiz hale getirilen bir kişiye şerefsizce saldırıldı."

"Bu maçta, sahaya giren ve güvenlik tarafından etkisiz hale getirilen bir kişiye şerefsizce saldırıldı."

'Bugüne kadar Türkiye'de binlerce kez su atıldı, statlar yakıldı, polis arabaları ters çevrildi. Ancak Türkiye'de ilk defa bir şey oldu, sahaya giren bir taraftar güvenlik güçleri tarafından etkisiz hale getirilmişken şerefsizce bir saldırıya uğradı. Yerde yatan adamın kafasına vurmak delikanlılığa sığmaz.'

"Bu ne adamlığa ne delikanlılığa sığar."

"Bu ne adamlığa ne delikanlılığa sığar."

'Haklı olanın yanında olmamız lazım. Kimseye eyvallahım olmadan konuşuyorum. Sahada bizim oyuncularımız da bunları yapsa konuşacak bir şeyimiz olmazdı. Tribünü tahrik etmek, elleri cebinde bir şehrin havalimanından o bakışlarla gelmek... Kim bunları yapıyorsa ve ben söylüyorsam, Trabzonsporlusu yapsa da söylerim. Olta, balıkçı işaretleri yapıyorsa... Sevinmek herkesin hakkı. Trabzon ilk defa mı mağlup oldu burada? Her şeyin bir adabı, üslubu vardır.'

"Tribünlere bakmak, elleri cebinde havalimanında o bakışları atmak... Bunun ne anlama geldiğini Fenerbahçeliler de biliyordur, zaten herkesi kast etmiyorum."

"Tribünlere bakmak, elleri cebinde havalimanında o bakışları atmak... Bunun ne anlama geldiğini Fenerbahçeliler de biliyordur, zaten herkesi kast etmiyorum."

"Fenerbahçe içinde de oyuncuların abartmasını engellemek isteyenler vardı. Mesela Serdar Dursun, ben kendi arkadaşlarını kaç kere uyardığını gördüm." dedi.

"Fenerbahçe içinde de oyuncuların abartmasını engellemek isteyenler vardı. Mesela Serdar Dursun, ben kendi arkadaşlarını kaç kere uyardığını gördüm." dedi.
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