Arsenal Kadın Futbol Takımından Bir Oyuncunun Hamile Kalmasıyla Aydınlanan Kullanıcı Dumura Uğrattı!
Arsenal Kadın Futbol Takımından Bir Oyuncunun Hamile Kalmasıyla Aydınlanan Kullanıcı Dumura Uğrattı!
Futbol fanatizminin üst düzey olduğu ülkemizde futbol çoğunlukla erkeklerle özdeşleştiriliyor. Kadın futbolun gelişme aşamasında olduğu Türkiye'e her ne kadar bu fikre tam anlamıyla alışılamasa da dünya çapında istenilen noktaya geldiğini söyleyebiliriz. Hal böyle olunca kadın futbolcuların yaşadığı durumlara çok aşina olamayabiliyoruz. Bir kadın futbolcunun hamile kaldığı haberine oldukça şaşıran kullanıcı, verdiği tepkiyle yaşadığı aydınlanmayı gözler önüne serdi.
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Futbol söz konusu olduğunda pek çok kişi için ilk akla gelen bunun bir "erkek oyunu" olmasıdır. Her ne kadar bu durum artık aşılmaya çalışılsa da çoğu insan bu düşüncesinden vazgeçmiyor.
Aslında her ne kadar Türkiye'de hala gelişme aşamasında olsa da kadın futbol dünya çapında çok daha iyi bir noktada olduğunu söylemek mümkün.
Tabii kadın sporcuların erkeklere oranla daha fazla konu ve sorunla baş etmesi gerekiyor. Arsenal Kadın Futbol Kulübü'nde forma giyen Amanda Ilestedt'in yaşadığı durum da bunlardan yalnızca biri.
Hamile olduğu açıklanan futbolcu açısından her şey son derece normal elbette. Ancak bir Türk kullanıcı bu haber karşısında adeta aydınlandı.
Kadın futbolcuların hamile kalabilme ihtimalini daha önce hiç düşünmediğini söyleyen kullanıcı bu yorumuyla şaşkınlığını gözler önüne serdi.
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Aydınlanma yaşayan tek o kişi değildi.
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