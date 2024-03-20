Arsenal Kadın Futbol Takımından Bir Oyuncunun Hamile Kalmasıyla Aydınlanan Kullanıcı Dumura Uğrattı!

Futbol fanatizminin üst düzey olduğu ülkemizde futbol çoğunlukla erkeklerle özdeşleştiriliyor. Kadın futbolun gelişme aşamasında olduğu Türkiye'e her ne kadar bu fikre tam anlamıyla alışılamasa da dünya çapında istenilen noktaya geldiğini söyleyebiliriz. Hal böyle olunca kadın futbolcuların yaşadığı durumlara çok aşina olamayabiliyoruz. Bir kadın futbolcunun hamile kaldığı haberine oldukça şaşıran kullanıcı, verdiği tepkiyle yaşadığı aydınlanmayı gözler önüne serdi.