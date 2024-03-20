Hayko Cepkin'in Çocukken Beşiktaş Tribününde Davulcunun Yanında Olduğu Görüntüler Yüzünüzü Gülümsetecek

Türk rock müziğinin en sevilen isimlerinden olan Hayko Cepkin, 1994 yılında Beşiktaş maçını izlemek için stadyumda olduğu anları paylaşarak hepimizin yüzünü gülümsetti. Taraftarı olduğu siyah-beyazlı kulübün tribünlerinde yer alan Hayko Cepkin paylaşımıyla beğenileri topladı.