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Hayko Cepkin'in Çocukken Beşiktaş Tribününde Davulcunun Yanında Olduğu Görüntüler Yüzünüzü Gülümsetecek

Hayko Cepkin'in Çocukken Beşiktaş Tribününde Davulcunun Yanında Olduğu Görüntüler Yüzünüzü Gülümsetecek

Ted Lasso
Ted Lasso - Onedio Üyesi
20.03.2024 - 11:21

Türk rock müziğinin en sevilen isimlerinden olan Hayko Cepkin, 1994 yılında Beşiktaş maçını izlemek için stadyumda olduğu anları paylaşarak hepimizin yüzünü gülümsetti. Taraftarı olduğu siyah-beyazlı kulübün tribünlerinde yer alan Hayko Cepkin paylaşımıyla beğenileri topladı.

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Estrem sporlara olan merakıyla bilinen rock yıldızı Hayko Cepkin sıkı bir Beşiktaş taraftarı.

Estrem sporlara olan merakıyla bilinen rock yıldızı Hayko Cepkin sıkı bir Beşiktaş taraftarı.

Takvim yaprakları 1994'ü gösterdiğinde Hayko Cepkin Beşiktaş tribünlerinde yer alıyormuş.

Takvim yaprakları 1994'ü gösterdiğinde Hayko Cepkin Beşiktaş tribünlerinde yer alıyormuş.

Davulcunun hemen arkasında durarak ritmi hisseden ve bağlı olduğu takıma destek veren Hayko Cepkin'in o anlarını bir arkadaşı bulmuş.

Davulcunun hemen arkasında durarak ritmi hisseden ve bağlı olduğu takıma destek veren Hayko Cepkin'in o anlarını bir arkadaşı bulmuş.

Beşiktaş tribünlerine çok giden fakat hiç fotoğrafı bulunmayan Hayko Cepkin o anları sosyal medya hesabından paylaştı.

Beşiktaş tribünlerine çok giden fakat hiç fotoğrafı bulunmayan Hayko Cepkin o anları sosyal medya hesabından paylaştı.

Hayko Cepkin o anları takipçileriyle paylaştı👇

Hayko Cepkin o anları takipçileriyle paylaştı👇
twitter.com
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Arkadaşlarıyla birlikte Beşiktaş tribününde yer alan 16 yaşındaki Hayko Cepkin👇

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