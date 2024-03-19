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Trabzon Havalimanı’nda Fenerbahçe Tişörtüyle Gezen Genç Kalabalıkla Tartıştı: "Beni Linç Edin, Beni Dövün"

Trabzon Havalimanı’nda Fenerbahçe Tişörtüyle Gezen Genç Kalabalıkla Tartıştı: "Beni Linç Edin, Beni Dövün"

Ted Lasso
Ted Lasso - Onedio Üyesi
19.03.2024 - 15:09

Trabzonspor Havalimanı'nda çekilen görüntülerde Fenerbahçe tişörtü giydiği iddia edilen bir taraftarla orada bulunanlar arasında tartışma yaşandı. 'Tişörtünü çıkarmanı istemiyoruz senden' ifadeleri duyulan olayda, Fenerbahçeli taraftar duruma isyan ederek 'Beni linç edin, beni dövün' dedi.

Kaynak: Haberlobi

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Trabzonspor ile Fenerbahçe arasında oynanan ve büyük olaylara sebep olan karşılaşma gündemdeyken Haberlobi'nin paylaştığı görüntüler gündem oldu.

Trabzonspor ile Fenerbahçe arasında oynanan ve büyük olaylara sebep olan karşılaşma gündemdeyken Haberlobi'nin paylaştığı görüntüler gündem oldu.

Trabzon Havalimanı'nda Fenerbahçe tişörtü giydiği iddia edilen bir taraftarla orada bulunan kişiler arasında tartışma çıktı.

Trabzon Havalimanı'nda Fenerbahçe tişörtü giydiği iddia edilen bir taraftarla orada bulunan kişiler arasında tartışma çıktı.

Duruma isyan eden Fenerbahçeli taraftar "Beni linç edin, beni dövün" derken, kalabalıktaki kişilerden birisi "Amacınız o, provoke etmek istiyorsunuz" dedi.

Duruma isyan eden Fenerbahçeli taraftar "Beni linç edin, beni dövün" derken, kalabalıktaki kişilerden birisi "Amacınız o, provoke etmek istiyorsunuz" dedi.

Yaşananlar kameralara şöyle yansıdı👇

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