Trabzon Havalimanı’nda Fenerbahçe Tişörtüyle Gezen Genç Kalabalıkla Tartıştı: "Beni Linç Edin, Beni Dövün"

Trabzonspor Havalimanı'nda çekilen görüntülerde Fenerbahçe tişörtü giydiği iddia edilen bir taraftarla orada bulunanlar arasında tartışma yaşandı. 'Tişörtünü çıkarmanı istemiyoruz senden' ifadeleri duyulan olayda, Fenerbahçeli taraftar duruma isyan ederek 'Beni linç edin, beni dövün' dedi.

Kaynak: Haberlobi