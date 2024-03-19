Fatih Altaylı Trabzonspor-Fenerbahçe Maçındaki Olayları Yorumladı: "Sahada Tepinip El-Kol Yapmak Neyin Nesi?"

Fatih Altaylı kendi adını taşıyan YouTube kanalında Trabzonspor ile Fenerbahçe maçında yaşanan olayları değerlendirdi. Osayi Samuel için 'Futbolcu musun, boksör müsün?' diyen Altaylı, bu olay özelinde ilk suçlunun Trabzonspor taraftarı olduğunu söyledi. Ayrıntılara birlikte bakalım.