Fatih Altaylı Trabzonspor-Fenerbahçe Maçındaki Olayları Yorumladı: "Sahada Tepinip El-Kol Yapmak Neyin Nesi?"
Fatih Altaylı Trabzonspor-Fenerbahçe Maçındaki Olayları Yorumladı: "Sahada Tepinip El-Kol Yapmak Neyin Nesi?"
Fatih Altaylı kendi adını taşıyan YouTube kanalında Trabzonspor ile Fenerbahçe maçında yaşanan olayları değerlendirdi. Osayi Samuel için 'Futbolcu musun, boksör müsün?' diyen Altaylı, bu olay özelinde ilk suçlunun Trabzonspor taraftarı olduğunu söyledi. Ayrıntılara birlikte bakalım.
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Trabzonspor ile Fenerbahçe arasında oynanan ve sarı-lacivertli takımın 3-2 kazandığı maçın ardından yaşanan olayları Fatih Altaylı yorumladı.
"Elbette sevinmek herkesin hakkı. Futbolcular sevinebilir sahada, buna da bir şey demiyorum ama bu kadar gergin bir ortamda..."
"Sahanın ortasında dakikalarca tepinip tribünlere el-kol yapmak neyin nesi? Fenerbahçeliler bana kızacak, sevinmek hakkınız ama her şeyin limiti var. Görüyorsun bir şey olacağını. Artık yapma... Sanki olay çıksın istiyormuşsun gibi hava yaratıyorsun." dedi.
Fatih Altaylı'nın Trabzonspor ile Fenerbahçe maçı hakkında YouTube kanalında yaptığı konuşmanın bir kısmı👇
Videonun tamamına buradan erişebilirsiniz.
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Niye böyle sacmaliyorsun Fatih Altayli.Istanbulda Feneri sahasinda yenen Trabzonsporda sevinc yapti .Ne yapti Fenerliler hic bir sey yapmadi.Trabzonspor her ... Devamını Gör
Akil adam postuna bürünmüş iflah olmaz bir fanatik ve Fenerbahçe düşmanı fatih.