Arda Turan Belgeseli Geliyor: “Yüzleşme ile Karşınızdayım”
Arda Turan Belgeseli Geliyor: “Yüzleşme ile Karşınızdayım”
Türkiye’nin çıkardığı en kariyerli futbolcuların başında gelen Arda Turan’ın hayatı belgesel oluyor. Amazon Prime Video’da yayınlanacak belgeselin duyurusunu Arda Turan Instagram hesabından yaptı.
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Kariyerinde Galatasaray, Atletico Madrid, Barcelona, Başakşehir gibi takımlarda forma giyen Arda Turan, son zamanlarda adının geçtiği Seçil Erzan dolandırıcılık skandalıyla anılıyordu.
Trendyol 1. Lig’de mücadelede eden Eyüpspor’un teknik direktörülüğünü yapan Arda Turan, Süper Lig’e çıkma yolunda büyük avantaja sahip.
Arda Turan, yakın zaman belgeselinin Amazon’da yayınlanacağını duyurdu.
“Ben, Arda Turan. Bu hayatta büyük mutluluklar yaşadım, sayısız başarılar elde ettim; sevindim, üzüldüm, güldüm, ağladım. Çok sevdim, çok fazla sevildim. Yanlış anlattım bazen de yanlış anlaşıldım. Bu, sadece başarılarımı ve hatalarımı anlatan bir belgesel değil. Bu, kendimle yüzleşme hikayem. Beni ben yapan her şeyle, beni ben yapan herkesle birlikte.”
Arda Turan’ın paylaşımı 👇
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Yüzsüz olduğunu bilmiyodum, vur beni
en güzel hesaplaşmalardan birini hastalık bu futbol kanalı yapmıştı.
şu 15 milyon dolar gerçekten de büyük bir para olmalı ki 15 yaş yaşlanmış adam