Arda Turan'ın Mahkeme Koridorlarındaki Gülüşü Goygoycuların Diline Düştü
Arda Turan'ın Mahkeme Koridorlarındaki Gülüşü Goygoycuların Diline Düştü
Bankacı Seçil Erzan’ın yargılandığı dolandırıcılık davasında futbolcular mahkemede ifade verirken Arda Turan'ın gülüşü sosyal medyanın diline düştü. Mahkeme salonunda söyledikleriyle de çok konuşulan Arda Turan'ın yürüyüşüne ve verdiği ifadeye birlikte bakalım.
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“Ben biraz safım. Saf olmasam verir miyim bu kadar parayı” diyerek mahkemede söze başlayan Arda Turan'ın her hali gündem yaratacak cinstendi.
Mahkeme başkanının, “Sanık Seçil Erzan’ın etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmasını kabul etmek ister misiniz?” sorusuna “Ben paramı alırsam hiç yatmasın bana ne” diyerek cevap verdi.
Rahat tavırlarıyla dikkat çeken Arda Turan'ın mahkeme koridorlarındaki gülüşü editçi ve goygoycu tayfanın diline düştü.
Milyonlarca doları kaptırdığı davaya gelirken erkekler yorumu yapılan video şöyleydi👇
Gelen yorumlar ise hepimizin yüzünü güldürdü👇
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