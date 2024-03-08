Arda Turan'ın Mahkeme Koridorlarındaki Gülüşü Goygoycuların Diline Düştü

Bankacı Seçil Erzan’ın yargılandığı dolandırıcılık davasında futbolcular mahkemede ifade verirken Arda Turan'ın gülüşü sosyal medyanın diline düştü. Mahkeme salonunda söyledikleriyle de çok konuşulan Arda Turan'ın yürüyüşüne ve verdiği ifadeye birlikte bakalım.