Mauro Icardi Dünya Kadınlar Günü'nde Saçlarını Pembeye Boyadı

Galatasaraylıların sevgilisi Mauro Icardi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde saçlarını pembeye boyattı. Eşi ve iki kız çocuğunun Dünya Kadınlar Günü'nü kutlayan Mauro Icardi, pembe saçlarıyla yaptığı paylaşım ve altına yazdığı not büyük beğeni topladı.