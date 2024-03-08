Mauro Icardi Dünya Kadınlar Günü'nde Saçlarını Pembeye Boyadı
Mauro Icardi Dünya Kadınlar Günü'nde Saçlarını Pembeye Boyadı
Galatasaraylıların sevgilisi Mauro Icardi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde saçlarını pembeye boyattı. Eşi ve iki kız çocuğunun Dünya Kadınlar Günü'nü kutlayan Mauro Icardi, pembe saçlarıyla yaptığı paylaşım ve altına yazdığı not büyük beğeni topladı.
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Galatasaray'ın Arjantinli yıldız golcüsü Mauro Icardi, 8 Mart'ta tarzını değiştirdi.
Geldiği andan beri saç şekline yaptığı değişikliklerle modayı yaratan Icardi'nin yeni paylaşımı beğeni yağmuruna tutuldu.
Mauro Icardi pembe saçlı fotoğrafını, "Her günümü koşulsuz sevgisiyle dolduran KADIN'a, bana iki güzel prenses veren KADIN'a, yoldaşım, sırdaşım ve hayatımın aşkına..." notuyla paylaştı.
Dünya Kadınlar Günü'nü kutlayan Icardi'nin tarzına gelen yorumlar şöyleydi.
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Siz yeni tarzını nasıl buldunuz?
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