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Mauro Icardi Dünya Kadınlar Günü'nde Saçlarını Pembeye Boyadı

Mauro Icardi Dünya Kadınlar Günü'nde Saçlarını Pembeye Boyadı

Ted Lasso
Ted Lasso - Onedio Üyesi
08.03.2024 - 13:09

Galatasaraylıların sevgilisi Mauro Icardi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde saçlarını pembeye boyattı. Eşi ve iki kız çocuğunun Dünya Kadınlar Günü'nü kutlayan Mauro Icardi, pembe saçlarıyla yaptığı paylaşım ve altına yazdığı not büyük beğeni topladı.

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Galatasaray'ın Arjantinli yıldız golcüsü Mauro Icardi, 8 Mart'ta tarzını değiştirdi.

Galatasaray'ın Arjantinli yıldız golcüsü Mauro Icardi, 8 Mart'ta tarzını değiştirdi.

Geldiği andan beri saç şekline yaptığı değişikliklerle modayı yaratan Icardi'nin yeni paylaşımı beğeni yağmuruna tutuldu.

Geldiği andan beri saç şekline yaptığı değişikliklerle modayı yaratan Icardi'nin yeni paylaşımı beğeni yağmuruna tutuldu.

Mauro Icardi pembe saçlı fotoğrafını, "Her günümü koşulsuz sevgisiyle dolduran KADIN'a, bana iki güzel prenses veren KADIN'a, yoldaşım, sırdaşım ve hayatımın aşkına..." notuyla paylaştı.

Mauro Icardi pembe saçlı fotoğrafını, "Her günümü koşulsuz sevgisiyle dolduran KADIN'a, bana iki güzel prenses veren KADIN'a, yoldaşım, sırdaşım ve hayatımın aşkına..." notuyla paylaştı.

Dünya Kadınlar Günü'nü kutlayan Icardi'nin tarzına gelen yorumlar şöyleydi.

Dünya Kadınlar Günü'nü kutlayan Icardi'nin tarzına gelen yorumlar şöyleydi.

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Siz yeni tarzını nasıl buldunuz?

Siz yeni tarzını nasıl buldunuz?
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