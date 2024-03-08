TFF'nin Zorlu Belçika Deplasmanından Galibiyetle Dönen Fenerbahçe'ye Dair Paylaşımı Tartışma Başlattı

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi Son 16 Turu ilk maçında deplasmanda karşılaştığı Belçika'nın Union Saint-Gilloise takımını 3-0 mağlup etti. Temsilcimiz, kritik karşılaşmadan zaferle ayrılırken TFF'nin galibiyet paylaşımı, sosyal medyada en çok konuşulanlardan biri oldu.