TFF'nin Zorlu Belçika Deplasmanından Galibiyetle Dönen Fenerbahçe'ye Dair Paylaşımı Tartışma Başlattı
TFF'nin Zorlu Belçika Deplasmanından Galibiyetle Dönen Fenerbahçe'ye Dair Paylaşımı Tartışma Başlattı
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi Son 16 Turu ilk maçında deplasmanda karşılaştığı Belçika'nın Union Saint-Gilloise takımını 3-0 mağlup etti. Temsilcimiz, kritik karşılaşmadan zaferle ayrılırken TFF'nin galibiyet paylaşımı, sosyal medyada en çok konuşulanlardan biri oldu.
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Avrupa'da yoluna devam eden tek Türk takımı olan sarı-lacivertliler, oldukça zorlu geçmesi beklenen karşılaşmadan galibiyetle dönmeyi başardı.
İsmail Kartal ve öğrencileri, çeyrek final kapısını Batshuayi, Oosterwolde ve Tadic'in golleri ile araladı.
Maçın ardından TFF, sosyal medya hesabından "UEFA Avrupa Konferans Ligi Son 16 Turu ilk maçında temsilcimiz Fenerbahçe, Belçika temsilcisi Union Saint-Gilloise'yi 3-0 mağlup etti." paylaşımında bulundu.
Paylaşım, spor medyasının önde gelen isimlerinin tepkisine neden oldu. Bazı taraftarlar ise bu durumun normal olduğunu ifade etti. İşte yorumlar 👇
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Tebrikler Fenerbahçe 👏
Sizi ske ske adam edip tarikatlarınızı da döve döve bu memleketten sktr edeceğiz.!!!