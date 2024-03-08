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Jayden Oosterwolde'nin Golünde Neredeyse Sesini Kaybedecek Olan Alp Özgen Bakın O Anları Nasıl Anlatmış

Jayden Oosterwolde'nin Golünde Neredeyse Sesini Kaybedecek Olan Alp Özgen Bakın O Anları Nasıl Anlatmış

Kubilay
Kubilay - Onedio Editörü
08.03.2024 - 11:42

Fenerbahçe'nin Hollandalı futbolcusu Jayden Oosterwolde, Union Saint-Gilloise deplasmanında harika bir gole imza attı. Golün yanı sıra maçın spikeri Alp Özgen de anlatımı da sarı-lacivertli taraftarlardan alkış topladı.

Kaynak: https://www.tiktok.com/@alpozgen
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22 yaşındaki futbolcu maçın 84. dakikasında defansta kaptığı topla atağa kalktı.

22 yaşındaki futbolcu maçın 84. dakikasında defansta kaptığı topla atağa kalktı.

Topu yaklaşık 70-80 metre süren Oosterwolde, bitiriciliğini de adeta gözler önüne serdi.

Topu yaklaşık 70-80 metre süren Oosterwolde, bitiriciliğini de adeta gözler önüne serdi.

Takımının ikinci golüne imza atan Hollandalı, ev sahibinin beraberlik umutlarını suya düşürdü.

Takımının ikinci golüne imza atan Hollandalı, ev sahibinin beraberlik umutlarını suya düşürdü.

Karşılaşmanın spikeri Alp Özgen de TikTok hesabından o heyecanlı anlatımını paylaştı.

Karşılaşmanın spikeri Alp Özgen de TikTok hesabından o heyecanlı anlatımını paylaştı.

İşte o anlar 👇

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