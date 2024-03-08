Jayden Oosterwolde'nin Golünde Neredeyse Sesini Kaybedecek Olan Alp Özgen Bakın O Anları Nasıl Anlatmış
Jayden Oosterwolde'nin Golünde Neredeyse Sesini Kaybedecek Olan Alp Özgen Bakın O Anları Nasıl Anlatmış
Kaynak: https://www.tiktok.com/@alpozgen
Fenerbahçe'nin Hollandalı futbolcusu Jayden Oosterwolde, Union Saint-Gilloise deplasmanında harika bir gole imza attı. Golün yanı sıra maçın spikeri Alp Özgen de anlatımı da sarı-lacivertli taraftarlardan alkış topladı.
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22 yaşındaki futbolcu maçın 84. dakikasında defansta kaptığı topla atağa kalktı.
Topu yaklaşık 70-80 metre süren Oosterwolde, bitiriciliğini de adeta gözler önüne serdi.
Takımının ikinci golüne imza atan Hollandalı, ev sahibinin beraberlik umutlarını suya düşürdü.
Karşılaşmanın spikeri Alp Özgen de TikTok hesabından o heyecanlı anlatımını paylaştı.
İşte o anlar 👇
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