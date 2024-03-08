Avrupa'nın Zirvesine Çıktı! Fenerbahçe Union Saint-Gilloise Galibiyetiyle Dünya Devlerini Geride Bıraktı
Avrupa'nın Zirvesine Çıktı! Fenerbahçe Union Saint-Gilloise Galibiyetiyle Dünya Devlerini Geride Bıraktı
UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turu ilk maçında deplasmanda Belçika'nın Union Saint-Gilloise takımını rahat geçen Fenerbahçe, çeyrek finale göz kırptı. Temsilcimiz, bu galibiyetle de Avrupa arenasında inanılmaz bir başarı yakaladı.
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Sarı-lacivertliler, UEFA Konferans Ligi Son 16 Turu ilk maçında Belçika ekibi Union Saint-Gillois’i deplasmanda 3-0 yendi.
Çeyrek final yolunda çok önemli avantaj elde eden Fenerbahçe'de golleri, 20. dakikada Michy Batshuayi, 84. dakikada Jayden Oosterwolde ve 90+4. dakikada Dusan Tadic (P) kaydetti.
Ülke puanı için de oldukça kritik olan karşılaşmadan zaferle dönen temsilcimiz, başarısıyla dikkatleri bir kez daha üzerine çekti.
Opta'nın derlediği verilere göre, geçen sezondan bu yana Avrupa kupalarında Fenerbahçe'den daha fazla maç kazanan bir takım bulunmuyor. (19 galibiyet)
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