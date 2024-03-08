Avrupa'nın Zirvesine Çıktı! Fenerbahçe Union Saint-Gilloise Galibiyetiyle Dünya Devlerini Geride Bıraktı

UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turu ilk maçında deplasmanda Belçika'nın Union Saint-Gilloise takımını rahat geçen Fenerbahçe, çeyrek finale göz kırptı. Temsilcimiz, bu galibiyetle de Avrupa arenasında inanılmaz bir başarı yakaladı.