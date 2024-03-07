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Union Saint-Gilloise Karşısında Futbol Dersi Verip 3 Golle Yurda Dönen Fenerbahçe'ye Övgüler

Union Saint-Gilloise Karşısında Futbol Dersi Verip 3 Golle Yurda Dönen Fenerbahçe'ye Övgüler

Ted Lasso
Ted Lasso - Onedio Üyesi
08.03.2024 - 01:22

UEFA Avrupa Konferans Ligi ilk maçında Belçika deplasmanında 3-0 galip ayrılan Fenerbahçe turun kapısını aralayarak yurda dönüyor! Union Saint-Gilloise karşısında harika mücadeleyle galip dönen Fenerbahçe'nin zaferine ve gelen övgülere birlikte bakalım.

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UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turu ilk maçında temsilcimiz Fenerbahçe, Belçika ekibi Union Saint-Gilloise ile karşı karşıya geldi.

UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turu ilk maçında temsilcimiz Fenerbahçe, Belçika ekibi Union Saint-Gilloise ile karşı karşıya geldi.

Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golü 20. dakikada Michy Batshuayi, 84. dakikada Jayden Oosterwolde ve 90+3. dakikada penaltıdan Tadic kaydetti.

Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golü 20. dakikada Michy Batshuayi, 84. dakikada Jayden Oosterwolde ve 90+3. dakikada penaltıdan Tadic kaydetti.

Harika bir mücadele ortaya koyan Fenerbahçe, maç boyunca rakibin sertliğine aynı şekilde karşılık vererek Belçika'dan zaferle ayrılmayı başardı.

Harika bir mücadele ortaya koyan Fenerbahçe, maç boyunca rakibin sertliğine aynı şekilde karşılık vererek Belçika'dan zaferle ayrılmayı başardı.

Maçın ardından Fenerbahçe'ye; özellikle Jayden Oosterwolde, Djiku, İsmail Yüksek ve İsmail Kartal'a gelen övgüler şöyleydi👇

Maçın ardından Fenerbahçe'ye; özellikle Jayden Oosterwolde, Djiku, İsmail Yüksek ve İsmail Kartal'a gelen övgüler şöyleydi👇
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Tebrikler Fenerbahçe!

Karşılaşmanın rövanşı, 14 Mart Perşembe günü Ülker Stadı'nda oynanacak.

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