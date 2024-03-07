Union Saint-Gilloise Karşısında Futbol Dersi Verip 3 Golle Yurda Dönen Fenerbahçe'ye Övgüler
Union Saint-Gilloise Karşısında Futbol Dersi Verip 3 Golle Yurda Dönen Fenerbahçe'ye Övgüler
UEFA Avrupa Konferans Ligi ilk maçında Belçika deplasmanında 3-0 galip ayrılan Fenerbahçe turun kapısını aralayarak yurda dönüyor! Union Saint-Gilloise karşısında harika mücadeleyle galip dönen Fenerbahçe'nin zaferine ve gelen övgülere birlikte bakalım.
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UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turu ilk maçında temsilcimiz Fenerbahçe, Belçika ekibi Union Saint-Gilloise ile karşı karşıya geldi.
Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golü 20. dakikada Michy Batshuayi, 84. dakikada Jayden Oosterwolde ve 90+3. dakikada penaltıdan Tadic kaydetti.
Harika bir mücadele ortaya koyan Fenerbahçe, maç boyunca rakibin sertliğine aynı şekilde karşılık vererek Belçika'dan zaferle ayrılmayı başardı.
Maçın ardından Fenerbahçe'ye; özellikle Jayden Oosterwolde, Djiku, İsmail Yüksek ve İsmail Kartal'a gelen övgüler şöyleydi👇
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Tebrikler Fenerbahçe!
Karşılaşmanın rövanşı, 14 Mart Perşembe günü Ülker Stadı'nda oynanacak.
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