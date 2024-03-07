Türkiye'nin Satranç Tarihine Geçti: Ediz Gürel 15 Yaşında En Genç Büyük Usta Oldu
Türkiye'nin Satranç Tarihine Geçti: Ediz Gürel 15 Yaşında En Genç Büyük Usta Oldu
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Erwin L’ami ile yaptığı karşılaşmada berabere kalarak son GM normunu almayı garantileyen Ediz Gürel, Türk satranç tarihinin ’En Genç Büyükustası’ ünvanına sahip olmayı başardı.
GM Gürel, şu anda FIDE Canlı ELO puanı sıralamasında 20 yaş altında dünyanın ilk 20 sporcusu arasında yer alırken, ELO puanı ile 16 yaş altı sporcular arasında ise dünyada ikinci sırada bulunuyor.
Ediz Gürel’in genç yaşında elde ettiği başarıyı kutlayan Türkiye Satranç Federasyonu (TSF) Başkanı Gülkız Tulay, "Ediz Gürel’in başarılı performansı ile gurur duyuyoruz. Milli sporcumuz inanılmaz disiplinli ve çok çalışarak yoluna devam ediyor. Türkiye’nin 15 yaşında GM olan ilk sporcusu. Sporcumuzu da onun her an yanında olan ailesini de gönülden kutluyorum. Dünya Ediz’i takip etmeye devam edecek.
Genç yıldızlarımızın başarısı ilham veriyor. Yeni GM’lerimiz de geliyor. 2012 yılından bu yana Büyükusta sayımız artı, yenileri de yolda. Dünyanın en genç IM’si Yağız Kaan Erdoğmuş, IM Işık Can, IM Alparslan Işık gibi sporcularımız çok yakında GM olabilir. Türkiye genç ustalarının performansları ile dünyada takdir ediliyor. Hepsini yürekten kutluyorum. Türkiye satrançta başarıyla yoluna devam ediyor" diye konuştu.
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Tebrikler - Ediz Gürel 👏👏