İl Güvenlik Kurulu'ndan Trabzonspor - Fenerbahçe Maçı İçin Seyirci Kararı
İl Güvenlik Kurulu'ndan Trabzonspor - Fenerbahçe Maçı İçin Seyirci Kararı
Trabzonspor - Fenerbahçe derbisine İl Güvenlik Kurulu kararıyla sarı-lacivertli taraftarlar alınmayacak.
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Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Trabzonspor, şampiyonluğun güçlü adaylarından Fenerbahçe'yi konuk edecek.
Heyecanla beklenen karşılaşma öncesinde Trabzon İl Güvenlik Kurulu, bu maça ilişkin deplasman seyircisiyle ilgili kararını açıkladı.
Maç, toplantıda A grubu riskli müsabaka kategorisinde değerlendirildi. Daha önceki yıllarda olduğu gibi misafir takım taraftarının alınmaması yönündeki uygulamaya bu maçta da devam edilmesine karar verildi.
17 Mart Pazar günü oynanacak karşılaşma, saat 20.30'da başlayacak.
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