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Konferans Ligi'nde Sahneye Çıkacak Fenerbahçe'nin Unutulmaz Üç Avrupa Zaferi

Konferans Ligi'nde Sahneye Çıkacak Fenerbahçe'nin Unutulmaz Üç Avrupa Zaferi

Fenerbahçe
Ali Yağız Baltacı
Ali Yağız Baltacı - Onedio Üyesi
07.03.2024 - 18:46

2023-2024 sezonunda Avrupa'da yoluna devam eden son temsilcimiz olan Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turu ilk maçında bu akşam deplasmanda Belçika'nın güçlü ekiplerinden Union Saint Gilloise ile karşılaşacak. 

Fenerbahçeliler heyecanla bu maçı beklerken, temsilcimizin yakın tarihte Avrupa'da elde ettiği ses getiren üç zaferini sizler için derledik.

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30 Ekim 1996'da Şampiyonlar Ligi gruplarında Manchester United'a konuk olan Fenerbahçe'nin, güçlü rakibi karşısında farklı bir mağlubiyet alacağını düşünenlerin sayısı epey fazlaydı.

30 Ekim 1996'da Şampiyonlar Ligi gruplarında Manchester United'a konuk olan Fenerbahçe'nin, güçlü rakibi karşısında farklı bir mağlubiyet alacağını düşünenlerin sayısı epey fazlaydı.

Grubun ilk maçında deplasmanda Juventus'a 1-0 mağlup olan Fenerbahçe ikinci maçta Rapid Wien'i konuk etti. Sarı-lacivertliler taraftarının desteğiyle rakibini 1-0 mağlup etti.

Manchester maç öncesi, Avrupa Kupalarında kendi evinde 40 yıldır yenilmiyordu. 

Bu atmosferde başlayan maçta Fenerbahçe, güçlü rakibinin ataklarını savuşturmayı başardı.

Manchester United'ın yıldızlar topluluğu kadrosu ise şu isimlerden oluşuyordu; Peter Schmeichel, David May, Gary Neville, Ronny Johnsen, Denis Irwin, David Beckham, Nicky Butt, Roy Keane, Jordi Cruyff, Karel Poborsky, Eric Cantona.

Manchester United'ın yıldızlar topluluğu kadrosu ise şu isimlerden oluşuyordu; Peter Schmeichel, David May, Gary Neville, Ronny Johnsen, Denis Irwin, David Beckham, Nicky Butt, Roy Keane, Jordi Cruyff, Karel Poborsky, Eric Cantona.

Fenerbahçe bu muhteşem kadro karşısında maç boyunca müthiş bir direnç ortaya koydu. 

Dakikalar 82'yi gösterdiğinde sarı lacivertlierin boşnak oyuncusu Elvir Bolic sahneye çıktı. 

Schmeichel'ı avlayarak takımını 1-0 öne geçirdi. 

Maç bu sonuçla tamamlandı ve Fenerbahçe muhteşem bir zafer elde etti.

Fenerbahçe'nin Old Trafford'tan çıkarttığı üç puan tüm Avrupa'da büyük ses getirdi.

Fenerbahçe, şampiyonlar ligindeki en başarılı sezonunu 2007-2008 sezonunda geçirdi. Grubundan çıkmayı başaran Fenerbahçe'nin bir üst turdaki rakibi İspanyolların güçlü temsilcisi Sevilla oldu.

Fenerbahçe, şampiyonlar ligindeki en başarılı sezonunu 2007-2008 sezonunda geçirdi. Grubundan çıkmayı başaran Fenerbahçe'nin bir üst turdaki rakibi İspanyolların güçlü temsilcisi Sevilla oldu.

Şükrü Saraçoğlu Stadyumu'nda oynanan turun ilk maçını Fenerbahçe 3-2 kazandı.

Sevilla'daki rövanş için tüm Türkiye nefesini tuttu.

İkinci maça çok hızlı başlayan Sevilla, kısa zamanda 2-0 öne geçti. 

Pes etmeyen sarı lacivertliler ilk yarının sonunda skoru 2-1'e getirdi.

Maçın ikinci yarısında bir gol daha bulan Sevilla, bu sayede turu atlamaya çok yakınlaştı. Ancak bir gol daha bulmayı başaran Fenerbahçe skoru 3-2'ye getirdi.

Maçın ikinci yarısında bir gol daha bulan Sevilla, bu sayede turu atlamaya çok yakınlaştı. Ancak bir gol daha bulmayı başaran Fenerbahçe skoru 3-2'ye getirdi.

İlk maç da 3-2 bittiği için maç uzatmalara kaldı. Uzatma dakikalarında da gol çıkmayınca tarihi mücadele penaltılara kaldı.

Kalesinde devleşen Volkan Demirel'in kurtardığı penaltılarla Fenerbahçe turu geçen taraf oldu.

Bu maçta Uğur Boral da gösterdiği performansla yıldızlaştı. 

Böylece Fenerbahçe, tarihinde ilk defa Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale yükseldi.

Fenerbahçe'nin devler ligindeki tarihi sezonunda çeyrek finaldeki rakibi İngiliz devi Chelsea oldu.

Fenerbahçe'nin devler ligindeki tarihi sezonunda çeyrek finaldeki rakibi İngiliz devi Chelsea oldu.

İstanbul'daki ilk maçta muazzam bir atmosfer yaşandı. Fenerbahçelilerin tıklım tıklım doldurduğu tribünlerde, 'Avrupa'nın Yükselen Güneşi Fenerbahçe' pankartı açıldı. 

Talihsiz bir golle 1-0 geriye düşen Fenerbahçe yine de pes etmedi, Colin Kazım'ın golüyle beraberliği sağladı. 

Ancak tribünleri asıl coşturacak gol henüz gelmemişti.

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Fenerbahçe'nin Brezilyalı yıldızı Deivid De Souza, şampiyonlar ligi tarihinin en mükemmel gollerinden birisini atarak Fenerbahçe'yi 2-1 öne geçirdi.

Fenerbahçe'nin Brezilyalı yıldızı Deivid De Souza, şampiyonlar ligi tarihinin en mükemmel gollerinden birisini atarak Fenerbahçe'yi 2-1 öne geçirdi.

Bu golün ardından güçlü rakibini deviren Fenerbahçe, Londra'daki ikinci maça avantajlı gitmeyi başardı. 

Londra'da da iyi mücadele eden Fenerbahçe, 2-0 kaybederek tarihinin en başarılı sezonunda Avrupa'ya veda etti.

Ancak o sene verdiği mücadele ile taraflı tarafsız herkesi kendisine hayran bıraktı..

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