Konferans Ligi'nde Sahneye Çıkacak Fenerbahçe'nin Unutulmaz Üç Avrupa Zaferi

2023-2024 sezonunda Avrupa'da yoluna devam eden son temsilcimiz olan Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turu ilk maçında bu akşam deplasmanda Belçika'nın güçlü ekiplerinden Union Saint Gilloise ile karşılaşacak.

Fenerbahçeliler heyecanla bu maçı beklerken, temsilcimizin yakın tarihte Avrupa'da elde ettiği ses getiren üç zaferini sizler için derledik.