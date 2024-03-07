Konferans Ligi'nde Sahneye Çıkacak Fenerbahçe'nin Unutulmaz Üç Avrupa Zaferi
Konferans Ligi'nde Sahneye Çıkacak Fenerbahçe'nin Unutulmaz Üç Avrupa Zaferi
2023-2024 sezonunda Avrupa'da yoluna devam eden son temsilcimiz olan Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turu ilk maçında bu akşam deplasmanda Belçika'nın güçlü ekiplerinden Union Saint Gilloise ile karşılaşacak.
Fenerbahçeliler heyecanla bu maçı beklerken, temsilcimizin yakın tarihte Avrupa'da elde ettiği ses getiren üç zaferini sizler için derledik.
İçeriğin Devamı Aşağıda
30 Ekim 1996'da Şampiyonlar Ligi gruplarında Manchester United'a konuk olan Fenerbahçe'nin, güçlü rakibi karşısında farklı bir mağlubiyet alacağını düşünenlerin sayısı epey fazlaydı.
Manchester United'ın yıldızlar topluluğu kadrosu ise şu isimlerden oluşuyordu; Peter Schmeichel, David May, Gary Neville, Ronny Johnsen, Denis Irwin, David Beckham, Nicky Butt, Roy Keane, Jordi Cruyff, Karel Poborsky, Eric Cantona.
Fenerbahçe, şampiyonlar ligindeki en başarılı sezonunu 2007-2008 sezonunda geçirdi. Grubundan çıkmayı başaran Fenerbahçe'nin bir üst turdaki rakibi İspanyolların güçlü temsilcisi Sevilla oldu.
Maçın ikinci yarısında bir gol daha bulan Sevilla, bu sayede turu atlamaya çok yakınlaştı. Ancak bir gol daha bulmayı başaran Fenerbahçe skoru 3-2'ye getirdi.
Fenerbahçe'nin devler ligindeki tarihi sezonunda çeyrek finaldeki rakibi İngiliz devi Chelsea oldu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Fenerbahçe'nin Brezilyalı yıldızı Deivid De Souza, şampiyonlar ligi tarihinin en mükemmel gollerinden birisini atarak Fenerbahçe'yi 2-1 öne geçirdi.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda