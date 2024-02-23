Fenerbahçe'nin Konferans Ligi'ndeki Rakibi Belli Oldu!
Fenerbahçe'nin Konferans Ligi'ndeki Rakibi Belli Oldu!
Galatasaray'ın Avrupa Ligi'nden elenmesiyle birlikte ülkemizi Avrupa'da tek temsil eden takım konumunda bulunan Fenerbahçe'nin Konferans Ligi'ndeki rakibi belli oldu!
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Fenerbahçe'nin UEFA Konferans Ligi'ndeki son 16 turundaki rakibi belli oldu.
Fenerbahçe UEFA Konferans Ligi son 16 turunda Belçika Ligi'nin lideri Union Saint-Gilloise ile karşılaşacak!
Grubunu lider tamamlayan Fenerbahçe, son 16 turundaki maçlarını 7-14 Mart tarihlerinde oynanacak.
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