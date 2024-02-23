Braga'yı Devirerek Tarih Yazan Karabağ'da 19 Yaşındaki Azerbaycanlı Neriman Akhundzade'nin Mutluluk Gözyaşları
Braga'yı Devirerek Tarih Yazan Karabağ'da 19 Yaşındaki Azerbaycanlı Neriman Akhundzade'nin Mutluluk Gözyaşları
UEFA Avrupa Ligi'nde Azerbaycan temsilcisi Karabağ, 120 dakikanın son saniyelerinde attığı golle Braga'yı eleyerek tarih yazdı. İlk maçı deplasmanda 4-2 kazanan Karabağ, evinde oynadığı maçta 10 kişi kalsa da son saniyede Neriman Akhundzade'nin golüyle turu geçmeyi başardı. İlk maçın son saniyelerinde golü kaçıran Neriman Akhundzade, bu kez son saniyede takımına ve ülkesine turu getirerek hepimizi mutlu etmeyi başardı.
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Karabağ, Avrupa'da tarih yazdı. Gurbanov'un öğrencileri, UEFA Avrupa Ligi'nde Braga'yı saf dışı bırakarak Avrupa Ligi'nde yoluna son 16 turunda devam eden ilk Azerbaycan temsilcimiz oldu.
İlk maçı deplasmanda 4 - 2 kazanan Karabağ, rövanş maçında kabusu yaşadı. 57'de 10 kişi kalan Karabağ, 70 ve 83'üncü dakikalarda kalesinde gördüğü gollerle 2 - 0 geriye düştü.
Uzatma dakikaları nefes kesen mücadelede ise Neriman Akhundzade ortaya çıktı. İlk maçın son saniyelerinde golü kaçırıp gözyaşlarına boğulan Neriman Axundzade, bu kez son saniyede ülkesini sevince boğdu.
Henüz 19 yaşındaki Neriman Akhundzade, Azerbaycan için ilkin yaşandığı gecenin ardından kahraman gibi kucaklandı.
Neriman Akhundzade'nin ilk maçta kaçırdığı gol ve gözyaşları... Ardından rövanş maçında son dakikada Braga'yı yıktığı anlar👇
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Karabağ'a ve Neriman Akhundzade'ye gelen tepkiler şöyleydi
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