Braga'yı Devirerek Tarih Yazan Karabağ'da 19 Yaşındaki Azerbaycanlı Neriman Akhundzade'nin Mutluluk Gözyaşları

UEFA Avrupa Ligi'nde Azerbaycan temsilcisi Karabağ, 120 dakikanın son saniyelerinde attığı golle Braga'yı eleyerek tarih yazdı. İlk maçı deplasmanda 4-2 kazanan Karabağ, evinde oynadığı maçta 10 kişi kalsa da son saniyede Neriman Akhundzade'nin golüyle turu geçmeyi başardı. İlk maçın son saniyelerinde golü kaçıran Neriman Akhundzade, bu kez son saniyede takımına ve ülkesine turu getirerek hepimizi mutlu etmeyi başardı.