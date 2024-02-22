Yine Herkes Oraya Takıldı! Cristiano Ronaldo'nun Oğluyla Fotoğrafını Paylaştı Ayakları Dikkat Çekti

Kariyerine Suudi Arabistan'ın Al Nassr takımında devam eden dünya yıldızı, yaşına rağmen fiziğiyle adından sıkça söz ettiriyor. Sosyal medyayı da oldukça aktif kullanan Portekizli, oğluyla beraber spor yaptığı anları paylaştı. Ronaldo'nun bazı hayranları, ayaklarına odaklandı.