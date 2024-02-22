Yine Herkes Oraya Takıldı! Cristiano Ronaldo'nun Oğluyla Fotoğrafını Paylaştı Ayakları Dikkat Çekti
Yine Herkes Oraya Takıldı! Cristiano Ronaldo'nun Oğluyla Fotoğrafını Paylaştı Ayakları Dikkat Çekti
Kariyerine Suudi Arabistan'ın Al Nassr takımında devam eden dünya yıldızı, yaşına rağmen fiziğiyle adından sıkça söz ettiriyor. Sosyal medyayı da oldukça aktif kullanan Portekizli, oğluyla beraber spor yaptığı anları paylaştı. Ronaldo'nun bazı hayranları, ayaklarına odaklandı.
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39 yaşında olmasına rağmen çalışmaktan vazgeçmeyen, hala genç futbolcuların örnek aldığı isimlerin başında gelen Ronaldo, her fırsatta fiziğine ne kadar dikkat ettiğini açıkça dile getiriyor.
Her ne olursa olsun sporu hayatından çıkarmadığını ifade eden Ronaldo, tüm bu başarısının da arkasında da bu azminin olduğunu söylüyor.
Yine son sürat antrenmanlarına devam eden yıldız isim, bugün oğluyla çalışırken paylaşımda bulundu. Ronaldo'nun ayak parmaklarındaki siyahlık, sosyal medyada oldukça konuşuldu.
Bazı taraftarlar Portekizli efsanenin oje sürdüğünü belirtirken bazıları ise o siyahlığın boya olduğu ifade etti.
Ronaldo, geçtiğimiz yılın başında eski UFC ağır sıklet dövüşçüsü Francis Ngannou ile poz verirken de ayaklarındaki siyahlıkla dikkat çekmişti.
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Peki futbolcular neden bunu yapıyor? Alman Bild gazetesinin haberine göre sporcular, tırnaklarının kırılmasını, batmasını önlemek ve mantar, bakteri oluşumunun önüne geçmek için bu yöntemi tercih ediyor.
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