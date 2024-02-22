Cinsel Saldırı Suçundan Yargılanıyordu: Dani Alves'in Cezası Belli Oldu!

İspanya'nın Barselona kentindeki bir eğlence merkezinde bir kadına cinsel saldırıda bulunmakla suçlanan eski futbolcu Dani Alves, bugün görülen duruşmada suçlu bulundu. Brezilyalı futbolcunun cinsel saldırı suçundan 4.5 yıl hapis cezasına çarptırıldığı açıklandı. Ayrıca, Alves'in mağdura 150 bin euro tazminat ödeyeceği belirtildi.