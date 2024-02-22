Cinsel Saldırı Suçundan Yargılanıyordu: Dani Alves'in Cezası Belli Oldu!
Cinsel Saldırı Suçundan Yargılanıyordu: Dani Alves'in Cezası Belli Oldu!
İspanya'nın Barselona kentindeki bir eğlence merkezinde bir kadına cinsel saldırıda bulunmakla suçlanan eski futbolcu Dani Alves, bugün görülen duruşmada suçlu bulundu. Brezilyalı futbolcunun cinsel saldırı suçundan 4.5 yıl hapis cezasına çarptırıldığı açıklandı. Ayrıca, Alves'in mağdura 150 bin euro tazminat ödeyeceği belirtildi.
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Brezilyalı futbolcu Dani Alves, insel saldırı suçundan 4.5 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
Ayrıca, Alves'in mağdura 150 bin euro tazminat ödeyeceği belirtildi.
Dani Alves'in avukatı temyize gideceklerini söyledi.
Dani Alves 20 Ocak'ta Meksika'dan Barselona'ya geldiğinde tutuklanmış ve üç kez ifadesini değiştirmişti.
Daha sonra cinsel ilişkiyi kabul eden Alves, ilk ifadelerinde yalan söylediğini belirtmişti. Alves'in manken eşi Joana Sanz da cinsel saldırı iddialarının ardından Brezilyalı futbolcudan ayrıldığını açıklamıştı.
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