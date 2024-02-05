Cinsel Saldırı Suçundan 1 Yıldır Tutuklu Olan Dani Alves Hakim Karşısına Çıktı
Cinsel Saldırı Suçundan 1 Yıldır Tutuklu Olan Dani Alves Hakim Karşısına Çıktı
Futbolcu Dani Alves, gece kulübünde bir kadına cinsel saldırıda bulunduğu suçlamasıyla yargılandığı davada hakim karşısına çıktı. Bir yıl önce cinsel saldırı suçundan tutuklanan Dani Alves'in duruşmasında savcı, ünlü futbolcu için 9 yıl hapis cezasının yanı sıra mağdur kadına 150 bin Euro tazminat ödemesini istedi.
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Futbolcu Dani Alves, 2022 yılında Barcelona'daki bir gece kulübünün tuvaletinde, bir kadına cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla tutuklanmıştı.
Alves'in yargılanması bugün başladı.
Savcı, Dani Alves için 9 yıl hapis cezasının yanı sıra mağdur kadına 150 bin Euro tazminat ödemesini istedi.
Bir yıl önce cinsel saldırı suçundan tutuklanan Dani Alves'in duruşmasındaki ilk görüntüleri İspanyol basını tarafından paylaşıldı.
40 yaşındaki eski futbolcu Dani Alves, Barcelona ve Sevilla'da top koşturmuştu.
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