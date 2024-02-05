Cinsel Saldırı Suçundan 1 Yıldır Tutuklu Olan Dani Alves Hakim Karşısına Çıktı

Futbolcu Dani Alves, gece kulübünde bir kadına cinsel saldırıda bulunduğu suçlamasıyla yargılandığı davada hakim karşısına çıktı. Bir yıl önce cinsel saldırı suçundan tutuklanan Dani Alves'in duruşmasında savcı, ünlü futbolcu için 9 yıl hapis cezasının yanı sıra mağdur kadına 150 bin Euro tazminat ödemesini istedi.