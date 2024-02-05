Görüş Bildir
Haberler
Spor
Futbol
Cinsel Saldırı Suçundan 1 Yıldır Tutuklu Olan Dani Alves Hakim Karşısına Çıktı

Cinsel Saldırı Suçundan 1 Yıldır Tutuklu Olan Dani Alves Hakim Karşısına Çıktı

Ted Lasso
Ted Lasso - Onedio Üyesi
05.02.2024 - 16:05

Futbolcu Dani Alves, gece kulübünde bir kadına cinsel saldırıda bulunduğu suçlamasıyla yargılandığı davada hakim karşısına çıktı. Bir yıl önce cinsel saldırı suçundan tutuklanan Dani Alves'in duruşmasında savcı, ünlü futbolcu için 9 yıl hapis cezasının yanı sıra mağdur kadına 150 bin Euro tazminat ödemesini istedi.

İçeriğin Devamı Aşağıda

Futbolcu Dani Alves, 2022 yılında Barcelona'daki bir gece kulübünün tuvaletinde, bir kadına cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla tutuklanmıştı.

Futbolcu Dani Alves, 2022 yılında Barcelona'daki bir gece kulübünün tuvaletinde, bir kadına cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla tutuklanmıştı.

Alves'in yargılanması bugün başladı.

Alves'in yargılanması bugün başladı.

Savcı, Dani Alves için 9 yıl hapis cezasının yanı sıra mağdur kadına 150 bin Euro tazminat ödemesini istedi.

Savcı, Dani Alves için 9 yıl hapis cezasının yanı sıra mağdur kadına 150 bin Euro tazminat ödemesini istedi.

Bir yıl önce cinsel saldırı suçundan tutuklanan Dani Alves'in duruşmasındaki ilk görüntüleri İspanyol basını tarafından paylaşıldı.

Bir yıl önce cinsel saldırı suçundan tutuklanan Dani Alves'in duruşmasındaki ilk görüntüleri İspanyol basını tarafından paylaşıldı.

Dani Alves daha önce açlık grevine başlamıştı.

40 yaşındaki eski futbolcu Dani Alves, Barcelona ve Sevilla'da top koşturmuştu.

40 yaşındaki eski futbolcu Dani Alves, Barcelona ve Sevilla'da top koşturmuştu.

Dani Alves geçtiğimiz sene Ocak ayında tutuklanmıştı.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
3
1
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın