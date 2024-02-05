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Hakan Çalhanoğlu ile Kenan Yıldız'ın Inter-Juventus Maçının Ardından Paylaştığı Fotoğraf İtalya'nın Gündeminde

Hakan Çalhanoğlu ile Kenan Yıldız'ın Inter-Juventus Maçının Ardından Paylaştığı Fotoğraf İtalya'nın Gündeminde

Ted Lasso
Ted Lasso - Onedio Üyesi
05.02.2024 - 09:51

Milli futbolcularımız Hakan Çalhanoğlu ve Kenan Yıldız'ı karşı karşıya getiren maçta Inter sahasında Juventus'u 1-0 yendi. Maçın ardından formasını abisi Hakan Çalhanoğlu'na veren Kenan Yıldız eleştirilerin odağındaydı.

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İtalya'nın iki ezeli rakibi Inter ile Juventus karşı karşıya geldi.

İtalya'nın iki ezeli rakibi Inter ile Juventus karşı karşıya geldi.

Gururumuz iki Türk futbolcunun rakip olarak sahaya çıktığı mücadeleyi Inter 1-0 kazanmayı başardı.

Gururumuz iki Türk futbolcunun rakip olarak sahaya çıktığı mücadeleyi Inter 1-0 kazanmayı başardı.

Maçın ardından Kenan Yıldız, abisi Hakan Çalhanoğlu'na formasını verdi. Hakan Çalhanoğlu'nun paylaşımı gündemdeydi.

Maçın ardından Kenan Yıldız, abisi Hakan Çalhanoğlu'na formasını verdi. Hakan Çalhanoğlu'nun paylaşımı gündemdeydi.

Gelen yorumlar şöyleydi👇

Gelen yorumlar şöyleydi👇
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İtalyan taraftarlar ise ilginç yorumlar yaptı. Bir Inter taraftarı: "Hakan artık maçın adamı değil Pavard'a ya da hakeme verin umurumda değil" dedi👇

İtalyan taraftarlar ise ilginç yorumlar yaptı. Bir Inter taraftarı: "Hakan artık maçın adamı değil Pavard'a ya da hakeme verin umurumda değil" dedi👇
twitter.com

(Kenan, Inter'li oyuncunun himayesinde.... Duygusal olarak bu onun için çok önemli, hepimiz biliyoruz ki #Yıldız Juventus'un oyununda yeni bir döneme damgasını vuracak.)👇

(Kenan, Inter'li oyuncunun himayesinde.... Duygusal olarak bu onun için çok önemli, hepimiz biliyoruz ki #Yıldız Juventus'un oyununda yeni bir döneme damgasını vuracak.)👇
twitter.com

(Allegri bu fotoğrafı beğenmeyecek)👇

(Allegri bu fotoğrafı beğenmeyecek)👇
twitter.com

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