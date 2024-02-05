Hakan Çalhanoğlu ile Kenan Yıldız'ın Inter-Juventus Maçının Ardından Paylaştığı Fotoğraf İtalya'nın Gündeminde
Hakan Çalhanoğlu ile Kenan Yıldız'ın Inter-Juventus Maçının Ardından Paylaştığı Fotoğraf İtalya'nın Gündeminde
Milli futbolcularımız Hakan Çalhanoğlu ve Kenan Yıldız'ı karşı karşıya getiren maçta Inter sahasında Juventus'u 1-0 yendi. Maçın ardından formasını abisi Hakan Çalhanoğlu'na veren Kenan Yıldız eleştirilerin odağındaydı.
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İtalya'nın iki ezeli rakibi Inter ile Juventus karşı karşıya geldi.
Gururumuz iki Türk futbolcunun rakip olarak sahaya çıktığı mücadeleyi Inter 1-0 kazanmayı başardı.
Maçın ardından Kenan Yıldız, abisi Hakan Çalhanoğlu'na formasını verdi. Hakan Çalhanoğlu'nun paylaşımı gündemdeydi.
Gelen yorumlar şöyleydi👇
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İtalyan taraftarlar ise ilginç yorumlar yaptı. Bir Inter taraftarı: "Hakan artık maçın adamı değil Pavard'a ya da hakeme verin umurumda değil" dedi👇
(Kenan, Inter'li oyuncunun himayesinde.... Duygusal olarak bu onun için çok önemli, hepimiz biliyoruz ki #Yıldız Juventus'un oyununda yeni bir döneme damgasını vuracak.)👇
(Allegri bu fotoğrafı beğenmeyecek)👇
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