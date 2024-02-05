Derbiyi Kazanan Sarı Melekler, Fenerbahçe ile Galatasaray'ın Basketbol Maçını Tribünden Takip Etti

Fenerbahçe Opet-Galatasaray Daikin mücadelesinde ter döken sarı-lacivertli voleybolcular, Fenerbahçe Beko-Galatasaray Ekmas basketbol maçını da tribünden takip etti. Kaptan Eda Erdem, Arina Fedorovtseva, Cansu Çetin, Gizem Örge ve Meliha Diken basketbol takımını yalnız bırakmadı.