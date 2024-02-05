Derbiyi Kazanan Sarı Melekler, Fenerbahçe ile Galatasaray'ın Basketbol Maçını Tribünden Takip Etti
Derbiyi Kazanan Sarı Melekler, Fenerbahçe ile Galatasaray'ın Basketbol Maçını Tribünden Takip Etti
Fenerbahçe Opet-Galatasaray Daikin mücadelesinde ter döken sarı-lacivertli voleybolcular, Fenerbahçe Beko-Galatasaray Ekmas basketbol maçını da tribünden takip etti. Kaptan Eda Erdem, Arina Fedorovtseva, Cansu Çetin, Gizem Örge ve Meliha Diken basketbol takımını yalnız bırakmadı.
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Voleybol maçında Galatasaray karşısında galip gelen "Sarı Melekler" basketbol maçında takımlarını yalnız bırakmadı.
Kaptan Eda Erdem ile maça gelen Sarı Melekler karşılaşmayı tribünden takip etti.
Eda Erdem, Arina Fedorovtseva, Cansu Çetin, Gizem Örge ve Meliha Diken basketbol takımını yalnız bırakmadı.
Voleybol ve basketbol maçında sarı-lacivertli ekip ezeli rakipleri karşısında galibiyet elde etmeyi başardı.
Günün ardından sosyal medyada en çok paylaşılan fotoğraf karesi ise şöyleydi
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