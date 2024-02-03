Anadolu Efes Maçında Kendisini Çeken Kamerayı Bulan Hande Baladın'ın Gülüşü Olay Oldu

Filenin Sultanları başarıları ve oyuncuların kendilerine has sempatik halleriyle ülkede yüzümüzü gülümseten nadir konulardan biri. Sultanlar'ın Eczacıbaşı forması giyen smaçörü Hande Baladın da en çok sevilen isimlerden biri. Başarılı voleybolcu geçtiğimiz gün Anadolu Efes Olimpia Milano maçında tribünlerdeydi.