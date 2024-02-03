Anadolu Efes Maçında Kendisini Çeken Kamerayı Bulan Hande Baladın'ın Gülüşü Olay Oldu
Anadolu Efes Maçında Kendisini Çeken Kamerayı Bulan Hande Baladın'ın Gülüşü Olay Oldu
Filenin Sultanları başarıları ve oyuncuların kendilerine has sempatik halleriyle ülkede yüzümüzü gülümseten nadir konulardan biri. Sultanlar'ın Eczacıbaşı forması giyen smaçörü Hande Baladın da en çok sevilen isimlerden biri. Başarılı voleybolcu geçtiğimiz gün Anadolu Efes Olimpia Milano maçında tribünlerdeydi.
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Anadolu Efes evinde oynadığı maçta İtalyan temsilcisini mağlup etti. Efes'in pek çok maçında olduğu gibi bu maçta da tribünde tanıdık simalar yer aldı.
Eczacıbaşı'nın başarılı oyuncuları Tijana Boskovic, Alexa Gray ve Jovana Stevanovic de maçı izlemek için Sinan Erdem'deydi.
Kamerayı gören Hande Baladın'ın sempatik hareketleri ise sosyal medyada çokça konuşuldu.
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